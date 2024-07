Chocó contra un remis y escapó en Neuquén: la madre entregó una dudosa versión a la Policía

En un primer momento dijo que su hijo no tenía licencia. Después, dijo que sí. La Policía sospecha que quien presentó como conductor no era quien manejaba.

La dueña del vehículo se hizo presente en el lugar y contó que le había pasado la camioneta a uno de sus hijos, que no tenía licencia. Pero días más tarde, la mujer entregó una versión confusa a la Policía, asegurando que quien manejaba sí tenía carnet.

Al respecto, la Policía informó que, en un primer momento, a la madre se le iba a realizar una infracción por ceder el manejo a una persona inhabilitada . Además, estimando que el joven se dio a la fuga y no se presentó al momento del choque, se indicó que ella iba a tener que explicar lo sucedido ante el Tribunal de Faltas dado que fue quien le prestó la camioneta.

En línea con esto, este lunes, la mujer se presentó ante la Policía para entregar un escrito de lo ocurrido y, en horas de este martes, se espera que vuelva a la Unidad junto con el hijo- que mencionó como conductor- para continuar con los trámites.

Sin embargo, lo llamativo es que la mujer, después de su primera versión, dejó constancia que su hijo sí tiene licencia de conducir. Pero, lo que sospechan desde la Policía es que quien indicó como conductor, no era quien realmente manejaba al momento del choque.

“Tenemos un domo, pero está muy lejos para identificar al conductor”, indicó el Comisario José Luis Colimann, jefe de la División Tránsito de Neuquén y agregó: “tiene licencia, pero no estamos seguros de que sea el que manejaba”.

Ahora, el Jefe de Tránsito informó que la situación quedó en manos del Tribunal de Faltas, quien resolverá las infracciones correspondientes.

Cómo fue el choque

El choque ocurrió a las 04:50 en la intersección de las calles Chocón y Comahue, cuando la Duster circulaba en contramano por calle Comahue en dirección norte e impactó al remis que transitaba hacia el este. Personal de Tránsito acudió al lugar, pero al llegar no había nadie en la camioneta, por lo que no se pudo constatar cuantos ocupantes había.

"Los ocupantes de la Duster después de la colisión salen disparados, se fueron del auto, lo dejaron abierto todo y al rato llegó la madre a decir que ella le había prestado el auto al hijo y que no tenía la licencia", relató Colimman y detalló que el joven tiene 26 años. La mujer, titular de dicho vehículo, presentó en el momento el seguro en vigencia, cédula vehicular y licencia de conducir y fue a ella a quien se le labró el acta contravencional.

Choque en barrio belgrano se fugaron

Según los datos de tránsito, eran dos los ocupantes de la Duster, pero luego, en un video filmado por vecinos, se pudo ver que bajó un grupo grande de jóvenes que se escaparon inmediatamente del lugar.

Respecto al remis, se le hizo el control de alcoholemia al conductor y dio negativo. Además, presentó todos los papeles en regla.

El relato de una testigo

Una vecina que vive en el lugar del accidente, contó a LMNeuquén que se despertó por el fuerte impacto y que cuando salió a la vereda vio que era un grupo de "pibes" que chocó a un remis y que se fueron corriendo inmediatamente.

Según relató, venían con alcohol, con una conservadora que dejaron justo afuera de su vivienda. También contó, que luego de unos minutos algunos de ellos volvieron y que decían que no sabía dónde estaba el conductor.

En tanto, sobre el remis, señaló que en el mismo iba como pasajera una adolescente de unos 16 años. La vecina relató que salió a ayudar porque la conocía del barrio y que, como llevaba puesto el cinturón de seguridad no salió despedido pero que, "se le rompieron los lentes que llevaba puestos y también quedó con bastantes dolores por el latigazo del choque".

Minutos después, cuando llegó la dueña de la camioneta, la vecina dialogó con ella y relató que la mujer decía que "ella no había criado a sus hijos así, que no entendía como se fueron así, cómo no se van a hacer cargo" y que también aclaró que les prestó la camioneta porque tenían que volverse hasta Fernández Oro, donde viven.