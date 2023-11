Cinco días sin Rosana Artigas: así siguen los rastrillajes para encontrarla

La última vez que la vieron fue el último jueves al llegar a la casa de su ex pareja, quien ahora está detenido por falso testimonio.

Rosana Artigas no aparece. Su ex pareja, José Fernández, está detenido por falso testimonio. La Policía no cesa en los rastrillajes para dar con la mujer y su familia está desesperada. Ahora, los operativos se trasladaron a la zona de China Muerta, en la ciudad de Plottier.