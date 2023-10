Condenado dos veces por el mismo hecho: rechazaron la revisión de la sentencia de Gaetti

En paralelo, el reclamo de Gaetti por una doble condena en su primera incursión criminal en 2001 fue atendido por Vanina Merlo, la titular del Ministerio Público de la Defensa.

VANINA MERLO

¿Qué observaron en el MPF?

Gaetti robó en 2001 la sede de Gas del Sur en Cutral Co y lo condenaron por ese hecho en 2002 bajo la calificación de robo calificado y homicidio en grado de tentativa. Luego, en 2004, lo condenan por el mismo hecho, pero por encubrimiento y tenencia de arma de guerra.

Merlo analizó con los defensores el caso y elevó una presentación a la Sala Penal del TSJ para que se hiciera una revisión de la misma.

“La revisión de la sentencia entonces, resulta imperiosa, toda vez que un estado de derecho no puede tolerar que merced a un grave error judicial existan sentencias condenatorias adoptadas vulnerando la garantía constitucional y convencional que prohíbe que, a través de procedimientos distintos, se sancione repetidamente a una persona por la misma conducta y mucho menos asumir y convalidar, que se encuentre cumpliendo pena en violación a dicha garantía”, señaló la defensora en el escrito presentado en junio pasado.

La Sala Penal, según trascendió, sacó la Resolución Interlocutoria 57 en la cual resuelve: “rechazar el recurso de revisión de sentencia deducido por el condenado, fundado en derecho por la señora defensora general, Vanina Merlo, por no cuadrar en ninguna de las hipótesis de procedencia previstas en el ordenamiento ritual”

Palabras más, palabras menos, la Sala entiende que Gaetti perpetró el robo a Gas del Sur con un arma que había adquirido o recibido previamente y que había sido robada a un empleado policial. Por este motivo, se trataría de dos hechos distintos por eso es que se rechazó el recurso presentado.

Ahora, prácticamente no quedan demasiadas herramientas legales para articular y hay que aguardar la decisión que toma la familia en conjunto con el defensor oficial tras semejante revés.

policía de Cutral Co durante un procedimiento en el que detuvieron a Gaston Gaetti.jpg

El carpintero agota en 2030

Gaetti está cumpliendo pena en la U11 y ha accedido a distintos beneficios estipulados en la ley 24.660 que legisla la progresividad de la pena. A los tiempos de rigor se le suma otros factores como comportamiento, concepto y estudios que realiza durante la condena.

Gaetti ha conseguido acceder al beneficio de las salidas laborales y dos transitorias al mes. Es decir, de lunes a viernes solo duerme en la cárcel y está desarrollándose como carpintero. Dicho emprendimiento lo realiza en la casa de su madre en Allen donde ha montado su taller.

En una entrevista con LMN contó: “se me fue una parte de la vida, la juventud, como agua entre los dedos. Nunca quise llegar a lo que llegué, pero nunca medí la peligrosidad de las cosas en las que me estaba metiendo. Me subí a un cole del que no me podía bajar y cuando me quise bajar, estaba muy lejos de salir. Entonces, cuando se me daba la oportunidad de escaparme, me escapaba, ¿qué otra cosa podía hacer?”.

El forajido devenido en carpintero explicó: “Mi pasado me jugó en contra cada vez que pedí un beneficio. No veían lo que yo avanzaba con la progresividad de la ley, sino que se quedaban con mi prontuario. Que te estén mirando siempre el prontuario hace que la persona retroceda mental, física y moralmente. Siempre supe lo que hice, pero qué iba a hacer, ya estaba hecho. Pero no soy el mismo que entró”, resumió.

En el último computo de pena da cuenta que Gaetti agotaría condena el 26 de julio de 2030. De haberse contemplado la situación planteada por Vanina Merlo, el hoy carpintero podría haber recuperado la libertad a mediados de 2027.

Para Gaetti, cada día cuenta y si bien sale todos los días para trabajar y vuelve al penal a dormir, recuperar la libertad le permitirá poder salir de la casa de su madre, manejarse y restaurar los vínculos con sus hijos, además de aspirar a realizar otros trabajos.