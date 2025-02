Conductor borracho atropelló a una mujer a metros de la Ruta 7, se fugó y se durmió en el auto

Extrañamente, el hombre parece no haberlas visto o perdido el control del vehículo. Lo cierto es que, por motivos que se desconocen, el conductor encaró a las mujeres con la camioneta y ellas se vieron obligadas a saltar para esquivarlo y no ser atropelladas. No obstante, no alcanzaron a ser más rápidas que el vehículo y una de ellas cayó al suelo cuando la camioneta pasaba junto a ella. En ese instante, una de las ruedas de la Hilux pasó sobre la pierna de la mujer y la fracturó.