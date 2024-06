Cordillera trágica: las muertes que conmocionaron al sur de Neuquén

Una familia arrasada

Había pasado casi un mes y medio desde que el personal de bomberos de Villa La Angostura no intervenía en un accidente, cuando este último sábado, alrededor de las 19, recibió en llamado que enlutó a la localidad. A unos cinco kilómetros del cruce con la Ruta 237, sobre la traza de la Ruta 40, los hermanos Lisandro y Ezequiel Linares (31 y 29) y sus hijos Tahiel (2) y Martina (6) habían sufrido un tremendo choque frontal que terminó quitándoles la vida.

Según establecieron las pericias del caso, las características del choque fueron las que se repiten en otros siniestros comunes de la zona: una calzada húmeda y una mala maniobrabilidad del vehículo. Esta vez, por parte del conductor extranjero, quien invadió el carril contrario y embistió de frente a la camioneta Fiat Strada en la que viajaba la familia angosturense.

Como suele ocurrir en la dinámica de estos accidentes, el vehículo de mayor porte solo sufrió daños materiales menores y su conductor lesiones leves. Mientras que los ocupantes del vehículo de menor tamaño, desafortunadamente, fallecieron en el acto.

Víctimas fatales La Angostura.jpeg La familia que murió en el accidente de la Ruta Nacional 40.

Los turistas extranjeros

La tragedia recuerda a otro caso reciente en la región cordillerana: la trafic con turistas que chocó frontalmente contra un camión de áridos de una empresa local, cuando viajaban a una excursión a los Siete Lagos, el pasado 11 de noviembre. Ocurrió en el sector conocido como Bahía Huemul, sobre la Ruta 40, en cercanías a Villa La Angostura.

Las víctimas fatales, en total, fueron siete: el conductor de la trafic, Alfredo Ezquerra (59), dos mujeres argentinas, Paola Pereyra y Ester Levy (46 y 73), un joven español, León Carrillo (28), un joven mexicano, Carlos Tijerina Ibarra (33), una chica de nacionalidad mexicana estadounidense, Alezandra Martínez (30) y una mujer oriunda de Hong Kong, Li Mei Chi Rufina (60). En tanto, otros seis ocupantes también resultaron heridos de gravedad.

En ambos casos, la Justicia les formuló cargos a los conductores de los camiones por su irresponsabilidad a la hora de los acontecimientos. En el caso de la familia Linares, el fiscal interviniente, Adrián De Lillo, imputó al camionero- de apellido Da Silva- como autor del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo, agravado por la cantidad de víctimas fatales.

accidente fatal ruta 40 villa La Angostura El brutal accidente en que fallecieron turistas extranjeros.

El fiscal sostuvo que Da Silva “manejó el vehículo automotor bajo su mando en forma imprudente y antirreglamentaria, al no haber observado el cuidado y prevención necesaria, a raíz de lo cual generó un choque con otro vehículo”.

En tanto, en el caso de los turistas, De Lillo imputó al conductor del camión (D.O.C) por homicidio culposo y lesiones culposas. En la audiencia, planteó que el conductor manejó de forma imprudente y antirreglamentaria, lo que generó el accidente.

"La colisión se produjo en circunstancias en que D. O. C creó un riesgo no permitido cuando maniobró en forma antirreglamentaria al no respetar las señales de tránsito, y desobedecer la obligatoriedad del señalamiento horizontal de doble línea amarilla existente en la calzada", afirmó. Ahora, casi siete meses después de la tragedia, la fiscalía esta próxima a requerir la apertura a juicio.

Un camión lleno de militares

Otro accidente fatal que vuelve a la memoria es el vuelco del camión del Ejército Argentino en San Martín de los Andes, el pasado 21 de septiembre. Entonces, el vehículo del Regimiento de Caballería de Montaña IV viajaba camino al Lago Lolog (con 23 soldados a bordo) cuando desbarrancó a unos seis kilómetros de la ciudad cordillerana, sobre la Ruta Provincial 62. Como consecuencia, hubo cuatro víctimas fatales y otras diecisiete resultaron heridas, seis de ellas de gravedad.

Los fallecidos fueron: Cabo Primero Cristian González (29), Cabo Juan Martín Román (23), Soldado Voluntario Oscar Morales (21) y Soldado Voluntaria Guadalupe Canuillán (19)

tragedia camión ejército El accidente del Ejercito conmocionó al país. Gentileza FM Pueblo Viejo

Al respecto, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén informó que el hecho ocurrió “en un tramo de curvas y contracurvas con pendiente pronunciada”. Además, precisó que la calzada estaba compuesta de “asfalto, en buen estado de uso y conservación”, sin roturas, desniveles o imperfecciones, y que el vehículo circulaba a una velocidad de 42,39 km/h.

Por su parte, el informe pericial determinó que no hubo fallas mecánicas. Se aclaró que “no se observaron fugas, ni pérdidas de líquido hidráulico” y que una parte del sistema de frenos de servicio presentó “falta de registro o desgaste”, pero la fiscal del caso, Inés Gerez, advirtió que esto “no incidió ni fue la causal” para que el vehículo volcara.

Por este motivo, Gerez apuntó contra la responsabilidad de la conductora del camión: “Todos dan cuenta de una maniobra de sobrepaso a otro vehículo que venía adelante y que ahí la conductora empieza a perder el control del rodado”.

A mediados de diciembre, la causa pasó al ámbito de la Justicia Federal. Entre los argumentos, se mencionó que “se encontrarían en juego cuestiones de índole federal, relacionadas con la responsabilidad de un funcionario público en cumplimiento de funciones para el Ejército Argentino”. El MPF informó que aún no había realizado la formulación de cargos en el caso porque “la persona bajo investigación está bajo tratamiento”.

Precaución

La llegada del invierno pone de nuevo en escenario la peligrosidad de las rutas cordilleranas, ubicadas en la zona sur de la provincia del Neuquén y su límite con la provincia de Río Negro. La oleada de turistas, atraídos por las particularidades de ciudades como Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, entre otras, posiciona un escenario en el que se vuelve a insistir en el respeto a las señales viales y en un correcto acondicionamiento del vehículo, como el uso de cadenas, en caso de que el clima lo exija.

Es que, ante la proximidad de un importante caudal de turistas los días venideros, las autoridades reiteran el pedido de un manejo prudente y recuerdan que los caminos, en muchas ocasiones, estarán acompañados por un manto de lluvia o nieve en sus curvas, contracurvas y pendientes.

Por eso hacen énfasis en que los accidentes son multicausales porque infieren en ellos diversos factores como: el clima, las características propias de las rutas y la responsabilidad de los conductores quienes, respetando las normas de tránsito, reducirían en gran medida los riesgos de choques o despistes.