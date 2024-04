Cutral Co: quedó preso en su casa acusado de la violación de su ex pareja

Un hombre de Cutral Co quedó preso en su casa luego de ser acusado de la violación de su expareja durante un incidente ocurrido esta semana. Al imputado también se le atribuye el delito de privación ilegítima de la libertad.

De acuerdo a la hipótesis que investiga el Ministerio Púbico Fiscal el hecho ocurrió entre el 8 y 9 de abril, en la ciudad de Cutral Co. La víctima se encontraba en su casa, el imputado fue al lugar, aprovechó que ella estaba sola, ingresó a la vivienda y cerró la puerta con llave. El acusado extrajo un cuchillo, le sacó el celular y pese a los gritos de auxilio, ejerció violencia moral, psicológica y física bajo intimidación. El acusado no solo privó ilegítimamente de la libertad a su ex pareja, sino que además la tomó por la fuerza, la golpeó en distintas partes del cuerpo y abusó sexualmente de ella.