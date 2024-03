Despertó a la suegra y sin decirle nada le pegó una piña

La jueza de Paz le ordenó al hombre no acercarse a la mujer a menos de 500 metros, ni hostigarla por teléfono o redes sociales. Ocurrió en Fernández Oro.

Es sabido que muchas personas no se llevan bien con sus suegros y que hay un sinfín de historias y comentarios detrás de esa relación. Lo grave es que cuando se atraviesan los límites y de las discusiones a los hechos.

“...me despierto y estaba mi yerno, quien sin mediar palabras me tiro un golpe de puño en el rostro sin poder"; "lo que saque para afuera y me gritaba que me iba a cagar matando", aseveró la mujer.