Detuvieron al segundo sospechoso del asesinato de Juan Caliani

juan caliani neuquen.jpg

Según informó el Ministerio Público Fiscal, en las próximas horas, la fiscal del caso Lucrecia Sola ordenará su detención y solicitará una audiencia a la Oficina Judicial, para realizar la correspondiente formulación de cargos.

La audiencia se desarrollará en los términos de la Ley provincial 2302 ya que este adolescente también es menor de 18 años y, al igual que la otra persona imputada, puede ser acusado bajo dicha normativa.

El primer detenido: 16 años y antecedentes

El adolescente de 16 años señalado como el asesino del periodista Juan Caliani fue acusado y quedará detenido en un hogar de menores mientras avanza la investigación.

Pese al gran despliegue policial y la consternación inicial de los vecinos, a nadie le sorprendió que buscaran al adolescente, aunque sí les sorprendió el hecho por el que lo fueron a buscar. "Lo conocemos desde que era chiquito, sus abuelos vivieron en esa casa desde la fundación del barrio prácticamente, ellos tenían una despensa antes ahí, pero fallecieron y quedaron sus hijos y, bueno, ahora también sus nietos", contó una de las vecinas que prefirió que no se mencione su nombre por posibles represalias.

ON - Presunto asesino de Juan Caliani (5).jpg Omar Novoa

"Por las noches corren sobre los techos como gatos, cuando andan así, es seguro que vienen de hacer algo, de robar, yo una vez le dije al padre en lo que andaba su hijo y me dijo: 'Es que robamos para comer'. No tienen cara si uno sale a trabajar por deporte, no uno sale todos los días para poder vivir y no para que venga gente como ellos y nos arrebaten las cosas que conseguimos con todo nuestro trabajo", recordó otra vecina.

Ambas mujeres coincidieron en que fueron amenazadas por el joven ahora detenido por el asesinato de Juan Caliani. "A mí me sacó un arma una vez", dijo una de ellas.

Desde la Fiscalía indicaron que la legislación vigente "permite que se lo juzgue por el hecho" y que será el debate de la pena a imponer lo que deberá esperarse hasta su mayoría de edad, en caso de ser declarado responsable. Por lo pronto, tras la acusación, se lo alojará en un hogar para adolescentes.