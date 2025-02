Dramático rescate en El Chocón: se tiró al lago sin saber nadar y policías lo salvaron cuando se ahogaba

El hombre se encontraba a unos 15 metros de la orilla, luchando contra la profundidad del agua. Y según relataron sus acompañantes, no sabía nadar, por lo que intentaron ayudarlo en varias oportunidades pero sin éxito.

"Estaba tratando de ser auxiliado por otras dos personas pero no lo podía sacar porque había entrado en pánico dado la profundidad que tenía esa zona del lago, si bien parecía no muy distante era profundo, no sabía nadar y se le dificultaba mucho nadar", indicó. "Estaba tratando de ser auxiliado por otras dos personas pero no lo podía sacar porque había entrado en pánico dado la profundidad que tenía esa zona del lago, si bien parecía no muy distante era profundo, no sabía nadar y se le dificultaba mucho nadar", indicó.

"En esa zona hay una profundidad producto del caudal que fluye en ese sector debido a la regulación de la represa, es una zona con bastante caudal de agua y va generando profundidades", dijo Velázquez.

El comisario aclaró que se trata de un sector que no está habilitado, incluso está señalizado y por esa razón no hay guardavidas, pero debido al fácil acceso, concurre mucha gente a diario en época de verano.

Al ver que el hombre no podía salir por sus propios medios, y en medio de la angustiante situación, el Oficial Principal Juan Martínez y el Sargento Marcos Laime, sin dudarlo, se lanzaron al agua para tratar de rescatarlo. Los efectivos avanzaron varios metros, alcanzaron al hombre y lograron sacarlo, llevándolo rápidamente hacia la orilla.

Una vez que estuvo a salvo, los efectivos pudieron hablar con él y pudieron constataron que se encontraba en buen estado de salud y no requería de asistencia médica. "Lograron sacarlo sin ningún inconveniente, sin mayores problemas, se le ofreció asistencia médica pero no fue necesario", aclaró.

El hombre se encontraba de vacaciones junto a su grupo familiar - unas 7 personas - , y eran todos oriundos de la localidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.

Desde la policía destacaron la rápida respuesta, la valentía y el heroísmo del personal policial, que evitaron una tragedia. "Tuvieron un compromiso con nuestra laboral y nuestro deber con la comunidad", señaló el comisario.