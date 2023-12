El caos y la poca distancia volvieron a ocasionar un choque en cadena en la Ruta 7

Afortunadamente, no hubo heridos. Los vehículos fueron retirados por las grúas particulares de cada seguro contratado.

El choque en cadena se dio este martes alrededor de las 8, cuando por motivos que se desconocen, cuatro vehículos terminaron chocando en seguidilla a la altura del Cañadón de las Cabras sobre la ruta provincial, en la mano Neuquén-Centenario . El denso tráfico de cada mañana en esta arteria genera frecuentemente este tipo de siniestros viales y hoy no fue la excepción. El número de vehículos y la poca distancia que mantiene la mayoría de los conductores contribuyen a los choques en cadena.

Los involucrados (de adelante hacia atrás) fueron los conductores de una camioneta Fiat Strada color roja, un auto Renault Clio color negro, un Peugeot 308 gris plata y un Honda Fit del mismo color. Afortunadamente, dado que no llevaban mucha velocidad, no hubo heridos, no se requirió de la asistencia del SIEN y solo se registraron daños materiales. Así lo informó a LMNeuquén el comisario Mario Quispe, de la Dirección Tránsito.