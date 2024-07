El comisario del Falcon verde fue imputado por apología del delito

La calificación legal endilgada es la de apología del delito, considerándose al hombre autor del mismo de conformidad con los Arts. 45 y 213 del Código Penal.

comisario falcon verde.jpg El video del comisario y el Falcon verde llegó a los medios nacionales y fue un escándalo en la fuerza policial de Río Negro.

En cuanto al sustento probatorio, la Fiscal del caso mencionó que cuentan con la mencionada denuncia penal de un hecho realizado por un funcionario en un ámbito público destinado a llegar a gran cantidad de personas. La publicación implicó para el hombre un sumario disciplinario que también fue incorporado como evidencia junto con numerosas entrevistas, entre ellas a una periodista que a raíz de la publicación realizó una nota replicada luego por medios regionales y nacionales.

El abogado defensor del hombre se opuso a la formulación de cargos, pero el Juez de Garantías rechazó tal planteo y tuvo por formulados los cargos disponiendo así la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de dos meses.

Finalmente, si bien no admitió reservas a la difusión de la causa, el Magistrado hizo lugar al pedido del abogado defensor y prohibió la divulgación de los datos personales del imputado. A ello se había opuesto la Fiscalía abogando por la publicidad total de la audiencia.

Quién es el comisario y qué pasó tras el video

El comisario que ahora enfrenta cargos por apología del delito es Daniel Eduardo González. Luego del escándalo que significó lo que publicó, se defendió, torpemente, asegurando que era fanático de la marca Ford pero ese argumento infantil no convenció de la Justicia. El Falcon verde, lamentablemente, es un auto asociado con los grupos de tareas de la Dictadura. El accionar del comisario fue noticia nacional. Muchos medios de comunicación se hicieron eco del tema.

Cuando se desencadenó el caso Betiana Minor, ex ministra de Seguridad y Justicia de Río Negro, manifestó que "esas expresiones del comisario no representan ni al Ministerio ni a la Policía. Ahora deberá él hacerse cargo porque como funcionario público no puede reivindicar cuestiones que tienen que ver con delitos de lesa humanidad".

Sin embargo, tras el cambio de gobierno y mediante la resolución número 0480 firmada por la jefa de la Policía, Mary Carmen Carrizo, se designó a González a cargo del Departamento Convenio Policial, que depende de la Jefatura. Entonces, el comisario que celebró un ícono de la represión estatal, pasó de una comisaría a integrar un área que depende directamente de la Plana Mayor y eso abrió otra catarata de cuestionamientos.