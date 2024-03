El "Gordo Larry" se quiso hacer pasar por rastreador de chivas pero la jueza no le creyó

Le imputaron un nuevo robo y esta vez la jueza de garantías no dudó en dictarle la prisión preventiva. Tiene siete causas que se encaminan a juicio.

Mario Vera, alías el " Gordo Larry " , jugó su última carta ante la Justicia luego de ser detenido con un auto que robó la semana pasada mientras cumplía normas de conducta por otro delito. Sin ponerse ni un poco colorado, intentó convencer a la jueza de garantías que estaba buscando chivas que se habían escapado de un corral cuando fue detenido, pero la magistrada se cansó de las mentiras del hampón allense y para que no vuelva a robar le dio cuatro meses de prisión preventiva.

Vera, que contó con el acompañamiento de un abogado como defensor oficial, intentó hacerle creer a la jueza de garantías, María Gadano, que a él un sujeto de apellido Godoy lo "pasó a buscar" en la camioneta que - afirmó - no sabía que era robada. Entonces, el "Gordo Larry" declaró que junto a ese sujeto fueron a Zapala para buscar unas chivas que se le habían escapado del corral a un familiar de Godoy.

Gordo Larry1.jpg El "Gordo Larry" se robó dos camionetas en menos de un mes.

La tarea del fiscal Ricardo Romero y su equipo fue clave para derribar la batería de mentiras que ensayó Vera intentando quedar nuevamente en libertad, apelando a pautas de conducta. Romero citó el testimonio de un testigo que vio cómo Vera se robó la camioneta, luego de salir de la Fiscalía, y aportó las características de la ropa que llevaba puesta el día del robo. También demostró que el "Gordo Larry" mintió con la hora en la que supuestamente su compañero lo "buscó" a bordo de la camioneta robada y por último insistió en que a 30 kilómetros de Zapala, donde fue detenido, no andaba "rastreando" chivas perdidas sino que estaba en esa zona robando cables de una empresa petrolera. Y lo hacía en la camioneta robada en Allen, a la que le habían sacado las chapas patentes.

Cuatro meses de presión preventiva hasta que sea juzgado

Teniendo en cuenta lo expuesto y considerando que Vera se estaba alejando de Allen, donde debía cumplir sus normas de conducta, el fiscal Romero aseguró que existió riesgo de fuga y le pidió a la jueza de garantías la prisión preventiva por un tiempo de cuatro meses. Además del delito que se le imputó este jueves, el "Gordo Larry" tiene otras seis causas en trámite que marchan rumbo a juicio por delitos contra la propiedad. Robó en Catriel, Allen, Cipolletti y Villa Regina.

Luego de la exposición del fiscal y de algunas intervenciones muy poco consistentes del defensor público, Miguel Salomón, la jueza Gadano, le recordó a Vera que lo conocía (en octubre pasado fue la magistrada quien le otorgó pautas de conducta en el marco de la investigación de otro delito), y no le creyó un ápice de sus mentiras. "Vera no puede seguir entrando y saliendo. No le voy a creer. Ha demostrado que se defiende muy bien solo. Mintió deliberadamente", fueron algunas de las palabras de la jueza que, finalmente y tras la nueva imputación, definió aplicarle sobre el "Gordo Larry" la medida de prisión preventiva por cuatro meses.

Próximamente, el detenido será trasladado desde la comisaría Sexta de Allen hacia el penal 2 de General Roca, donde cumplirá con la preventiva hasta que sea juzgado por las siete causas penales que carga en su mochila delictiva.