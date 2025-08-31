El ladrón que le robó al Chicho Serna quería seguir en Villa La Angostura por amor, pero fue echado

El delincuente, oriundo de Bariloche, había sido acusado y el juez le dio 48 horas para abandonar la provincia. Como hizo caso omiso, la Policía lo trasladó.

El exjugador de fútbol Mauricio "Chicho" Serna fue víctima de un robo la semana pasada cuando vacacionaba en Villa La Angostura.

El exjugador de fútbol Mauricio "Chicho" Serna fue víctima de un robo la semana pasada cuando vacacionaba en Villa La Angostura.

El ladrón que le robó al exjugador Mauricio “Chicho” Serna desoyó la orden judicial de abandonar la ciudad de Villa La Angostura y por amor decidió permanecer en esta provincia. Sin embargo, un oportuno operativo de personal de la Comisaría 28, permitió su detención en la vía pública y, bajo custodia, fue acompañado hasta el límite entre esta provincia y Río Negro, donde se le recordó que no puede regresar en los próximos dos meses.

El procedimiento se llevó a cabo este fin de semana en el barrio Mallín de La Angostura , donde el sospechoso fue observado caminando junto a su novia. De acuerdo a lo informado por las fuerzas de seguridad provinciales, el sospechoso fue interceptado en el cruce de las calles Vargas y Primeros Pobladores y, enseguida, se chequeó su situación debido a que no se desconocía su protagonismo en el robo a Serna a mediados de la semana que pasó.

En el hecho tomó intervención la Comisaría 28 de La Angostura. En el hecho tomó intervención la Comisaría 28 de La Angostura.

Los agentes comprobaron el plazo que había establecido el juez de Garantías para que abandone la ciudad y decidieron alertar a las autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPF). De esta forma, fueron autorizados a trasladarlo a San Carlos de Bariloche para que cumpla lo establecido por el juez interviniente. “Este procedimiento se enmarca en las acciones permanentes de control y prevención que lleva adelante la Policía en resguardo de la seguridad de la comunidad”, resaltaron desde las fuerzas de seguridad neuquinas sobre el operativo en relación al delincuente barilochense.

Le rompió la ventanilla al vehículo de Serna

El ladrón de Bariloche, identificado por sus iniciales como R.L., fue acusado el jueves pasado por el asistente letrado Federico Gayós.

El delincuente rionegrino tiene un amplio prontuario y Gayós no solo le atribuyó el robo a Serna sino también le imputó otro hecho cometido en julio pasado, cuando fue visto con ropa que había sido robada de una vivienda particular.

Sobre el robo al exfutbolista, el asistente letrado indicó que fue cometido el 27 de agosto último, entre las 18:30 y 19, en la zona de las calles Las Mutisias y Las Fucsias. Allí estaba estacionado un Nissan V-Drive en el que se movilizaba Serna, y el acusado tomó del interior un morral que contenía anteojos, un teléfono celular, guantes y pulseras, entre otros objetos. Esto lo hizo tras romper la ventanilla trasera izquierda del auto.

Federico gayos asistente letrado.jpg

El representante del MPF detalló que el robo fue captado por una cámara y que el video comenzó a circular por grupos de WhatsApp, lo que permitió que la Policía identificara al autor, ya que tiene otras investigaciones en marcha que lo involucran.

El personal policial fue hacia la vivienda de R.L. y lo demoró antes de que ingresara, con las pertenencias sustraídas del auto en su poder.

Desde el MPF se dispuso la detención hasta el jueves pasado, cuando fue acusado por el delito de robo en calidad de autor.

No podrá pisar La Angostura por dos meses

Durante la audiencia, también se le atribuyó que el 29 de julio de 2025, cerca de las 12:30, vestía un buzo, un pantalón y una mochila, que habían sido sustraídos de una casa particular cuatro días antes, aunque en ese hecho, R.L. no participó.

La ropa la llevaba puesta y por las particularidades de cada prenda y de la mochila, un efectivo de la Policía las reconoció ya que tenía conocimiento de la denuncia del dueño de la casa de la cual habían sido sustraídas.

Por este hecho, R.L. fue acusado de encubrimiento en calidad de autor.

Como medida de coerción, el asistente letrado requirió que se le imponga a R.L. la prohibición de ingresar a Villa La Angostura durante los próximos dos meses, plazo establecido para la investigación.

También solicitó que se imponga la obligación de presentarse una vez por semana en una comisaría de Bariloche, ciudad en la que reside.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Ignacio Pombo, avaló la formulación de cargos y el pedido de las medidas cautelares. Le otorgó 48 horas a R.L. para irse de Villa La Angostura, y estableció que no podrá regresar salvo que obtenga una autorización puntual para hacerlo.