El tribunal analiza abrir el jurado de enjuiciamiento a Raquel Gass

Tras tomar la jura de forma, se avanzó sobre el pedido que realizó Gustavo Lucero, querellante de la familia Garro, que había solicitado el apartamiento del Tribunal de los tres vocales que lo integran. El mismo lo fundamentó en una reunión en la que la familia fue recibida con Moya, Larumbe y Busamia.

En dicho encuentro manifestaron el desencanto con la justicia, el dolor que causa el desatino de la jueza y la necesidad de obtener una respuesta clara de parte del TSJ para que este hecho no quede en la nada y haya consecuencias. Palabras más, palabras menos pidieron la destitución de Gass, algo que vienen repitiendo desde que en julio de 2022 LMN sacó a la luz el caso que había estado oculto durante un año.

El tribunal consideró que el pedido de la querella “no es atendible” y luego explicaron que ellos no ven comprometida la imparcialidad “por la sola circunstancia de haber recibido y escuchado a las denunciantes”.

Tanto a los abogados de la matrícula como a los diputados se les brindó detalles del encuentro con la familia y ellos también advirtieron que no se encontraba afectada la imparcialidad de los vocales.

Amicus Curiae

También se trató el pedido Ángela María Monsalve, madre del policía asesinado, que como parte interesada solicitaron ser tenidos como Amicus Curiae del Tribunal cosa que fue rechazada de plano debido que “ni las denunciantes ni su letrado son parte de este proceso”.

Es entendible la sensibilidad de las víctimas, más cuando no fueron notificadas del extrañamiento del asesino, algo que podría haber frenado la medida, ahora quieren seguir de cerca cada una de las etapas del proceso que se le sigue a la jueza en cuestión.

No obstante, no son parte del proceso interno que se le sigue a la magistrada de ejecución y así está dispuesto legalmente para darle la mayor transparencia posible al enjuiciamiento.

Pese a todo ello, el Tribunal resolvió notificar electrónicamente al querellante las actas de las reuniones y de las actuaciones que se consideren de mayor relevancia.

Abrir a jurado

La reunión concluyó con el envío del expediente digital a cada uno de los integrantes del Tribunal para que definan si se abre o no jurado tal como lo propuso la Comisión Especial.

Nada hace pensar que el Tribunal frenaría el enjuiciamiento a Gass, no solo hay hechos y faltas claras, sino que también está en juego la transparencia de la Justicia tras quedar expuesta su falta de eficacia y de eficiencia. No hay análisis realista que permita poner en la balanza la no apertura a jurado. Es insostenible.

A este escenario hay que sumarle que el asesino del policía permanece prófugo y la familia está sin justicia.