El asesino del policía Garro está prófugo de la Justicia chilena

En paralelo, avanza el jurado de enjuiciamiento a la jueza de ejecución Raquel Gass, la responsable final –no la única– de que Ruiz Herrera haya sido extrañado sin haber cumplido ni un cuarto de la condena a prisión perpetua.

En este escenario, el destino de Gass parece estar sellado con su salida del Poder Judicial, al menos la familia Garro espera que ello ocurra. “Será la única forma de tener algo de justicia”, sentenció Victoria, hija del policía asesinado y miembro de la institución policial.

OFICIAL OK.jpg

La investigación de LMN

El 16 de julio de 2022, una investigación realizada por este periodista sacó a la luz el aberrante error judicial por el cual extrañaron del país a Ruiz Herrera.

Héctor Hernán Ruiz Herrera junto con su padre, Emilio Ruiz Valdevenito, asesinaron a tiros al subcomisario post mortem Víctor Garro el 5 de octubre de 2014 durante un procedimiento en la toma El Mirador de Añelo.

La aprehensión fue inmediata y la investigación de la Fiscalía de Homicidios, impecable.

Entre el 11 y el 15 de mayo de 2015, se realizó el juicio por jurados y el veredicto fue por unanimidad: culpables.

Hasta acá, los Garro solo tuvieron palabras de elogio para la Justicia en la figura del fiscal Agustín García, que llevó adelante el caso que concluyó con la condena de prisión perpetua.

Victoria Garro, hija del policía, solo tenía 17 años cuando lo asesinaron. Pese a todo el dolor, la joven no solo presenció el juicio, sino que luego ingresó a la Policía, siguiendo los pasos de su padre.

En el marco de una de las Historias del Crimen, le realicé una entrevista a la joven y la publicamos el 16 de julio de 2022, ya hace un año.

Fue averiguando qué suerte habían corrido los asesinos que tomé conocimiento del extrañamiento de uno de los Ruiz Herrera y lo primero que supuse fue que se trataba de Emilio Ruiz Valdebenito, que tenía más de 70 años y con la pandemia resultaba hasta previsible.

Para que entienda el lector, el extrañamiento es la expulsión del país de un extranjero que ha sido condenado por un delito. Dicha figura se aplica cuando el preso ha superado la mitad de la condena y se encuentra en condiciones de recibir beneficios.

Lo cierto es que tras un café de por medio con una fuente y el posterior cruce de datos con otra, comprobé que el extrañado era Héctor Hernán Ruiz Herrera, que tenía en ese momento unos 35 años como mucho.

Carlos Cornelio Caroselli.jpg

La ruta de la negligencia

Gestiones mediante, pude acceder a la documentación que me permitió cotejar el gran desatino judicial.

El 4 de diciembre de 2019, el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Migraciones canceló la residencia de Ruiz Herrera, por lo que pasó a ser un ilegal. Esto es algo habitual cuando un extranjero ha sido condenado en el país.

El 16 de abril de 2020, en plena pandemia y con las cárceles blindadas, se informó desde el organismo nacional a la Justicia neuquina de la inminente expulsión.

En el primer semestre de 2021 es cuando se va a producir un supino acto de negligencia de parte del asistente letrado de la fiscalía Carlos Caroselli.

Así lo explicó la jueza Gass a LMN cuando todo estalló: “Migraciones nos preguntó si ya estaba cumplido el requisito temporal de Ruiz Herrera. Como Neuquén tiene un sistema acusatorio, no corresponde que conteste yo, por lo que le trasladé a fiscalía para que dictamine si se encontraba, en este caso, cumplido el requisito temporal. Me llegó el dictamen del funcionario Carlos Caroselli diciendo que estaba cumplido, por lo que se le informó a Migraciones, que se encargó de hacer el operativo para expulsarlo del país”.

En la investigación administrativa que realizó la Justicia, Caroselli admitió no haber chequeado el cómputo de pena de Ruiz Herrera y haberle respondido a la jueza sin dar cuenta de ello a sus superiores.

Si bien se entiende que Caroselli provocó que la jueza incurriera en un error, no es menos cierto que la responsabilidad de la ejecución de la pena le corresponde a la magistrada.

Finalmente, el 25 de junio de 2021, una comisión de la Policía Federal pasó por la U11, retiró a Ruiz Herrera y lo trasladó hasta el paso internacional Pino Hachado, donde el chileno tuvo que realizar los trámites en la aduana de su país y quedó en libertad.

La fiscalía advirtió el error el 7 de julio de 2021 y, en conjunto con Raquel Gass, se solicitó la captura internacional del asesino liberado.

Recién el 3 de septiembre de 2021, después de los trámites de rigor, Interpol libró la captura de Ruiz Herrera en código rojo.

Detalle no menor: ni a las víctimas ni al abogado querellante, Gustavo Lucero, se les notificó de ninguna de las medidas que se arbitraron.

Recién un año después, y por la investigación de LMN, tomaron conocimiento la familia y el letrado que iniciaron las acciones del caso que derivaron en el jurado de enjuiciamiento que deberá afrontar la jueza Raquel Gass.

Antes de seguir: Carlos Caroselli no fue sumariado internamente por su acto negligente, pero sí lo jubilaron a partir de la hora cero del 1° de octubre de 2021. No solo le agradecieron por los años de servicio prestados, sino que esa salida lo puso a resguardo y no debe afrontar ninguna consecuencia por su mal desempeño.

En la actualidad, Caroselli goza de una jubilación de $2.340.000.

acto homenaje muerte policia garro -VERTICAL SOLO INTERNA-

Ni el giro final

Cuando todo fue expuesto, no les quedó otra que moverse, pero para colmo descubrimos que no habían agilizado los trámites ante el gobierno y la Justicia chilena.

Un mes después de la publicación de LMN, el embajador argentino Rafael Bielsa remitió el 25 de agosto de 2022 el escrito donde solicitaba la detención de Ruiz Herrera.

El 30 de septiembre de 2022, la Corte Suprema de Chile pidió a la división de Interpol que tiene la Policía de Investigación (PDI) la captura.

Créase o no, a Ruiz Herrera lo cazaron en la casa de su madre en Temuco el 5 de octubre de 2022, y a la familia Garro se lo informó el jefe de la Policía neuquina tras el acto en homenaje al subcomisario que acababa de concluir en Añelo.

A partir de ahí, todo parecía entrar en un tobogán por el cual se presumía que en cuestión de días habría que ir a la frontera a buscar al asesino para que regrese a la U11 a seguir cumpliendo pena.

Pero la ley de Murphy volvió a escena. LMN participó vía Zoom de la audiencia que se realizó el 7 de diciembre de 2022 donde el juez de la Corte Suprema de Chile, Arturo Prado, no vio para nada claro el trámite de extradición, por lo que procedió a suspenderlo y liberó a Ruiz Herrera.

Prado, en enero de este año, rechazó la extradición porque entendió que, al ser extrañado Ruiz Herrera, en el trámite se le había dado por cumplida la pena, algo que es meramente de forma.

Y la ecuación, un tanto vaga del juez chileno, fue que, si cumplió pena, no hay motivo para que se lo persiga nuevamente por el mismo delito.

image.png

Mientras del otro lado de la cordillera Ruiz Herrera festejaba con su familia, acá los Garro estaban hundidos en la desazón.

Victoria, una joven de carácter, confió en ese momento de tanta angustia: “Por mi papá no me voy a quedar callada ante nadie. Para mí no hay jefes, ni gobernador, ni jueces; donde haya que ir a reclamar por el crimen impune de mi papá yo voy a ir, aunque sé que justicia no voy a tener. El compromiso que asumo para con mi papá es lograr que esta jueza pague”, sentenció, y es algo que no dejar de repetir desde que este medio reveló el caso que mantenía oculto la Justicia.

En paralelo y obligada, la Justicia neuquina arrancaba con el proceso de jurado de enjuiciamiento a Raquel Gass, que con esa resolución de la Corte Suprema de Chile parecía tener la suerte echada.

Pero cuando todo parecía perdido, la historia dio un giro inesperado. Las gestiones de la Justicia neuquina y de la embajada argentina por este tema al parecer surtieron efecto y el fiscal de Chile realizó una apelación ante la Corte Suprema.

Los ministros de la Corte de Justicia de Chile revocaron, “en forma excepcional”, el rechazo que había dictado su par, Arturo Prado, y dieron curso a la extradición de Héctor Hernán Ruiz Herrera.

La decisión excepcional sorprendió hasta en la Justicia chilena y, por lo que averiguó LMN, la decisión tuvo la finalidad de respetar los tratados internacionales, por eso se autorizó de inmediato la captura y traslado del asesino del policía Víctor Garro.

Desde LMN estábamos atentos al arribo de Ruiz Herrera, pero no llegaba. Supusimos que por cuestiones burocráticas se había producido alguna demora.

Esperamos, pero al poco tiempo descubrimos que el absurdo no tiene límites.

Ni el giro final de este grotesco de la Justicia neuquina pudo concluir con la historia, porque cuando la PDI cayó a buscar a Ruiz Herrera, ya se había escapado. A eso se debía la demora en la extradición.

Ruiz Herrera continúa prófugo y, por distintas fuentes vinculadas a la causa, supimos este miércoles que la búsqueda sigue activa por parte de la PDI, de hecho hay gestiones del Ministerio Público Fiscal de Chile ante la Corte Suprema para agilizar algunas medidas.

Al parecer, se pretende capturarlo lo antes posible y, si es previo al jurado de enjuiciamiento a la jueza Raquel Gass, mejor aún, porque esa podría ser la única carta para evitar ser removida del cargo.

La familia Garro pide participar de la Comisión Especial de Jurado. La familia Garro pide participar de la Comisión Especial de Jurado.

Derecho de familia

Ya es oficial en la Justicia neuquina que se convocó a los miembros del jurado de enjuiciamiento para una reunión que se realizará el jueves 17 de agosto a las 13.

Justo eligieron el día de la muerte del padre de la patria don José de San Martín. El prócer sostenía: “La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien”. Una linda frase para arrancar la reunión reflexionando.

Por otro lado, la familia Garro y su abogado Gustavo Lucero, a quienes por un año les ocultaron el error judicial, están al tanto de la actual situación de Ruiz Herrera, pero no solo anhelan la captura del asesino, sino que siguen solicitando la destitución de la jueza Raquel Gass y su postura es inamovible.

En diálogo con LMN, el letrado dejó claro respecto del jurado de enjuiciamiento: “Nosotros ya hemos anticipado que pretendemos que el acusador fiscal solicite la destitución de la magistrada”.

Luego, se explayó: “La familia Garro viene padeciendo día a día las consecuencias de lo que sucedió con esta liberación y es por eso que el paso del tiempo no le es indiferente a cada integrante de la familia”.

Victoria Garro y Gustavo Lucero (5).JPG

Lo dicho por Lucero hace alusión a que María Monsalve, madre del policía, está destruida porque le mataron al hijo y liberaron negligentemente al asesino. Para esta mujer, todo ha sido un derrotero que ha hecho estragos en su salud y encima sigue sin respuesta de parte de la Justicia.

“Para la familia, hay algunos integrantes del TSJ que no deberían integrar el jurado de enjuiciamiento y lo hemos planteado. Por lo que a partir del 17 de agosto tendrán que dar una respuesta a nuestro pedido y esperamos que en septiembre se dé inicio al proceso”, indicó Lucero.

Esos integrantes a los que hace alusión el abogado son Evaldo Moya, Alfredo Elosu Larumbe y Germán Busamia. Los tres vocales tuvieron la gentileza de recibir y escuchar a la familia Garro y su querellante tras salir a la luz el extrañamiento por error.

Victoria dialogó con LMN ayer y fue categórica: “Sabemos que está prófugo, pero nadie nos aporta información clara. Lo que nosotros pedimos es justicia y que la jueza pague por el tremendo error que cometió”.

Además, la joven a la que le arrebataron a su padre afirmó: “Que a la jueza Gass le caiga todo el peso de la ley, sin que los privilegios de la familia política-judicial la resguarden. Mi papá merece justicia, porque a él lo asesinaron injustamente mientras trabajaba protegiendo a la comunidad”.

“Esta la última esperanza que tenemos de sentir un poco de justicia”, concluyó.