"Ese 5 de octubre de 2014 recibió un pedido de auxilio y ahí estaba él, firme, porque el policía no puede tener miedo, no puede escapar del peligro y no puede ponerse a pensar en su familia y ponerse a salvo. Así fue como le arrebataron la vida a otro uniformado. Ese día nadie salió a marchar, nadie grito Justicia, salvo su familia y sus compañeros. No vimos a la gente empapelando las calles con su rostro porque en realidad a la sociedad la muerte de ese policía no le importaba. Era solo uno menos", enfatizó Victoria Garro con dureza.

acto homenaje muerte policia garro

"Detrás de ese uniforme estaba mi papá y nadie lo vio. Hace poco recibimos la noticia de que esa persona estaba caminando en libertad y se burla de cada uno de nosotros, no solo él, sino también la Justicia que sin escrúpulos lo dejaron en libertad. Sentimos que lo volvieron a matar y que la vida de mi papá no valió. Queremos la Justicia que merece mi padre por haber entregado su vida", afirmó.

"Es por esto que queremos que lo involucrados del Poder Judicial asuman las consecuencias de sus actos irresponsables. Esperamos que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) cumpla con su compromiso de investigación transparente y sin privilegios. Queremos que la frase 'honremos a nuestros ángeles azules' no sea solo una frase bonita", destacó la joven policía.

acto homenaje muerte policia garro -VERTICAL SOLO INTERNA-

"Quiero que me miren e imaginen a su hijos, ¿que harían? Hoy mi abuela está en el cementerio junto a mi papá, su negrito. Está en el suelo y no deja de recibir patadas. Mi abuela se está muriendo de tristeza y nadie la puede levantar. Y yo estoy cansada de las frases que no me consuelan, solo quiero verlo volver. Quiero que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables y quiero justicia por mi papá", concluyó Victoria que estremeció a todos los presentes.

Minutos después el jefe de Policía le daba la novedad de la captura de Ruiz Herrera en Temuco, Chile. Ahora, se aguarda el proceso de extradición y que el TSJ se expida sobre las responsabilidades en la liberación del asesino de Garro.