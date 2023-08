Entró a robar a la casa mientras dormían y golpeó salvajemente a un hombre de 72 años

"El perro empezó a torear y salí. Escuché los gritos y enseguida llamaron a la policía", contó en diálogo con LU5 Oscar Montes, el propietario de una panadería que está enfrente del domicilio donde se produjo el intento de robo seguido por golpiza.

"El hijo de la mujer me comentó que saltaron el techo, rompieron la puerta y golpearon al esposo de la señora. Un hombre mayor, de 72 años más o menos. No le dio tiempo a nada. Supuestamente entró una sola persona, pero yo creo que no, que debe haber más involucrados. No entró armado, entró y le pidió directamente la plata. Aparentemente pensaba que habían vendido un vehículo y que tenían la plata, pero el vehículo estaba en el taller", manifestó.

gatica robo.jpg El intento de robo tuvo lugar este lunes a las 5 de la mañana en Gatica 1176.

Tras señalar que la víctima de la golpiza está siendo asistida en un hospital de la ciudad y que la mujer "dentro de todo está bien", el vecino expresó: "La sacaron barata porque si hubiese entrado armado no sé qué hubiese pasado".

En ese marco, Omar remarcó que lamentablemente son más asiduos los episodios de inseguridad. "Yo tengo una panadería y también me quisieron entrar. Por suerte zafamos, pero lamentablemente lo estamos viviendo mucho y creo que la policía no da a abasto", planteó, antes de advertir que "no hay un horario específico" en que se dé con mayor frecuencia este tipo de situaciones. "En cualquier horario te van a entrar y cada día es peor", concluyó.

Otro caso reciente

El viernes pasado, tres delincuentes irrumpieron en una casa del Loteo Fulciniti de Centenario a primera hora de la mañana mientras la familia propietaria dormía. La mujer se despertó y aseguró que los delincuentes solo le ordenaron quedarse quieta mientras revolvían la vivienda en busca de dinero y elementos de valor.

"Yo estaba con mi bebé. Querían plata, revisaron todas las cosas, desordenaron todo", dijo antes de señalar que finalmente se retiraron en el auto familiar -que habían adquirido solo dos semanas antes-, en el cual cargaron todo el botín: la recaudación de su negocio de estética, un televisor y una consola de videojuegos.