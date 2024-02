Famoso conductor televisivo indignado por el robo que sufrió su hermano en Bariloche

A pesar de que reside en Buenos Aires, Magaldi tiene vínculo con Bariloche. “Lamentablemente me toca dar una noticia de cerca y tiene que ver con mi hermano y mi cuñada, entraron al departamento que tienen en Bariloche y les afanaron un montón de equipos que utilizan para trabajar” dijo el comunicador.

En el hecho delictivo, los autores se llevaron cámaras fotográficas Sony, dos drone, lentes de fotografía, discos duros, dos teléfonos celulares y otros elementos. Los autores habrían violentado las cámaras de seguridad para ingresar al departamento. “Lamentablemente hay gente que se lleva lentes, cámaras, memorias que tienen un costo altísimo y cuesta un montón reponer. Y no por reponer o no , sino porque se llevan algo que no les pertenece” dijo “Nico” Magaldi.

Además aseguró que “son delincuentes, son chorros, son dueños de los ajeno. Deseo lo peor para este tipo de gente, no es gente necesitada, es gente de mierda”.

En las historias que difundió en las redes le pidió a las autoridades de Bariloche que “actúen lo más rápido posible para poder encontrarlas. Estoy completamente indignado…”.