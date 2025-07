Grave amenaza de muerte al dirigente de ATE Rodolfo Aguiar tras una protesta en Aeroparque

El hecho ocurrió a las 12:07, cuando un hombre, visiblemente alterado, llamó al teléfono institucional de ATE y expresó: “Avisale que estoy en Aeroparque. Necesito viajar, no puede ser que no me lo permita. Le voy a romper la jeta, lo voy a matar acá mismo , a él y a todos los peronistas hijos de puta . Yo soy jubilado, no tengo nada que perder”. Según informó el gremio, ya se logró identificar el número desde el cual se realizó la amenaza.

“Avisale que estoy en Aeroparque. Le voy a romper la jeta, lo voy a matar acá mismo, a él y a todos los peronistas hijos de puta. No tengo nada que perder”, le dijeron al recepcionista de ATE por teléfono mientras nos encontrábamos… pic.twitter.com/oOvztLXSAI — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) July 21, 2025

Además, remarcó que estas acciones violentas tienen respaldo institucional: “Se trata de un delito grave que sin lugar a dudas se habilita desde las más altas esferas del poder. Que alguien se crea con la impunidad de poder hacer esto en el medio de un aeropuerto, sin lugar a dudas está habilitado por una violencia que primero fue institucional”.

Una denuncia en preparación y antecedentes recientes

ATE confirmó que ya cuenta con registro del número telefónico (1153369255) y que logró obtener una imagen del autor de la amenaza. Con estos elementos, el gremio prepara una denuncia penal para ser presentada ante la Justicia.

Desde el sindicato también subrayaron que durante la jornada de protesta en Aeroparque no se registraron interrupciones ni cancelaciones de vuelos, por lo que consideran la amenaza injustificada y cargada de animosidad.

“No nos van a atemorizar”

Aguiar remarcó que estos ataques no lograrán frenar la actividad del sindicato: “Tiene que quedar claro que no van a lograr atemorizarnos, que tienen que saber que no les tenemos miedo y los vamos a seguir confrontando. La amenaza no es a un dirigente en particular, sino se trata de un frente de sindicatos que está decidido a batallar contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional”.

El gremio reiteró su compromiso de continuar visibilizando y denunciando cualquier intento de amedrentamiento contra sus representantes.

No es la primera amenaza

Este no es el primer episodio de este tipo que enfrenta Aguiar. En mayo pasado, antes de un paro nacional convocado por ATE, el dirigente fue amenazado por un confeso militante libertario, quien aseguró que lo iba a “matar y desaparecer”.

El hecho ocurrió a través de la red social Instagram, cuando el usuario “charlybenitees” compartió una imagen del dirigente de ATE con el siguiente texto: “Rezá por tu vida, que no te cruce nunca en la calle. Te juro, voy preso pero le hago un bien enorme a la patria. Hay que hacer desaparecer a esta bosta que todos los días insiste con el terrorismo. Patricia (Bullrich) mete preso de una vez a este mierda por favor”.

El equipo jurídico de ATE presentó la denuncia penal por este hecho. El Código Penal argentino pena con entre seis meses y dos años de prisión a quien “hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas”.

El gremio ATE aseguró que la persona que realizó las amenazas tiene un uso constante de distintas redes sociales. "Se trata de un vidriero proveniente del partido de General San Martín de la Provincia de Buenos Aires. En más de una ocasión ha expresado comentarios negacionistas de la última dictadura militar", manifestaron desde ATE.

En la red social X se presenta como “El Vidriero Liberal”, donde habitualmente comparte contenido en favor del presidente Javier Milei e insulta a quienes opinan distinto a él, aunque no es común en nivel de agresión, violencia y amenazas que utilizó en las amenazas al dirigente de ATE.