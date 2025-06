Homicidio de Luciano Hernandorena: el fiscal afirmó que "todos, menos uno, fueron a divertirse"

luciano hernandorena audiencia.jpg

“Todos nos dijeron que no había una rencilla previa, que fueron cruces de palabras, de miradas”, sostuvo respecto de las declaraciones de una parte -los que asistieron a la fiesta- de los 28 testigos que dieron su testimonio.

Homicidio de Luciano Hernandorena

La teoría del caso que la fiscalía llevó al juicio consiste en que el 1 de septiembre de 2024, alrededor de las 6 de la mañana, y tras una discusión con Luciano Hernandorena, Abarzúa le efectuó un disparo en el pecho que le causó la muerte.

Ambos se encontraban en una chacra del barrio Colonia 2 de Abril de Cutral Co, donde se desarrollaba una fiesta. Después de dispararle a Hernandorena, el personal de seguridad del evento intentó retener al imputado, quien dejó caer el arma y huyó del lugar. Posteriormente, la investigación determinó que el acusado se había escapado a Añelo, donde lo detuvo la policía.

Tras repasar cronológicamente los hechos y respaldar la teoría del caso con los relatos y pericias, Liotard le pidió al tribunal que declare la responsabilidad penal del acusado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor.

familia luciano hernandorena crimen (2).jpg El abogado querellante César Omar Pérez acompaña a Leticia y Andrés en el pedido de Justicia. Foto: Sebastián Fariña Petersen

La querella adhirió al pedido fiscal, mientras que la defensa del hombre que llegó detenido con prisión preventiva, pidió lo opuesto, por considerar que no se probó la imputación, “más allá de toda duda razonable”.

Luego de escuchar a las partes, el tribunal conformado por las juezas Vanessa Macedo Font y Florencia Martini y por el juez Richard Trincheri, pasó a deliberar e informó que dará a conocer su resolución el lunes 9 de junio, a las 12:30, en una nueva audiencia pública.

La mamá y amigos de Luciano declararon en el juicio

"Vamos a estar ahí por vos, con la frente en alto, exigiendo lo que te merecés: justicia. Porque vos no moriste en vano", aseguró una de sus mejores amigas en la antesala del juicio. Se trata de Camila Soto que en una publicación de Facebook también recordó que se cumplen 9 meses del asesinato, pero la tristeza permanece intacta.

En este sentido, advirtió que nunca se hubiera imaginado que aquella noche de pura diversión, fuera a terminar en tragedia: "todavía espero que hayas vuelto a nuestra ronda con un vasito de trago como lo prometiste y nunca volviste, todavía espero que entres por esa puerta, con esa sonrisa tuya que iluminaba hasta los días más grises".

A su vez, también publicó un fuerte mensaje de perseverancia frente al juicio: "no vamos a parar hasta que el mundo sepa que a Luciano lo mataron, y que eso no se perdona, no se olvida, no se tapa", y aseguró: "no quiero que tu nombre sea solo parte de una causa judicial. Quiero que sepan quién eras, lo que valías, lo que dejaron de lado cuando eligieron quitarte la vida".

luciano hernandorena crimen.jpg

Al respecto de la vida del joven, que tenía 23 años al momento de ser asesinado, destacaron que era una persona con sueños por cumplir y un entorno de amistad y familia. De hecho, la primera en declarar fue Leticia Gallardo, la madre de Luciano, quien narró que el crimen sucedió horas antes de la celebración del cumpleaños de su hijo para el que harían un asado.