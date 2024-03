Increíble: el "Gordo Larry" recuperará la libertad tras ser detenido con una camioneta robada

Luego de la audiencia de formulación de cargos, la Justicia definió que el delincuente sea imputado por los delitos de encubrimiento y resistencia a la autoridad, recuperando la libertad y cumpliendo con una serie de pautas de conducta como - por ejemplo - presentarse periódicamente en una sede policial. La Fiscalía pidió que a "Larry" se le aplique la prisión preventiva, pero la defensa pública oficial se opuso y finalmente se ordenó su libertad con pautas de conducta.

gordo larry.jpg En las últimas horas fue detenido cuando escapaba en una Fiat Toro

Lo que resulta increíble es que antes de que sea detenido con la camioneta robada y en fuga, el "Gordo Larry" ya tenía en su "mochila de antecedentes" otra imputación previa por haber sido hallado con maquinaria rural robada, en octubre del año pasado. En esa oportunidad fue detenido con un tractor y una pulverizadora que le pertenecía a un productor rural de la zona de Guerrico, sector en el que tiene domicilio Vera. En síntesis, también estaba en libertad, volvieron a detenerlo en una persecución y ahora la Justicia le abrió otra vez la puerta del calabozo con renovadas pautas de conducta que deberá cumplir, si es que no se le ocurre meterse en más problemas.

La decisión Judicial de volver a liberar al "Gordo Larry", cayó como una "patada en los dientes" en la policía, que se arriesga una y otra vez para atraparlo. Con una sensación total de frustración, efectivos ven cómo Vera abandona la comisaría antes de que los propios agentes terminen de tipear la causas judiciales que lo tienen como protagonista.

La indignación también se siente entre los vecinos, que cada vez que "Larry" vuelve a las calles quedan a merced de su accionar delictivo. Recientemente, un familiar del matrimonio que sufrió el robo de la camioneta Fiat Toro, descargó toda su importancia en un comentario que hizo a través de las redes sociales.

De ahora en adelante, el "Gordo Larry" deberá presentarse en la Fiscalía para dar cuenta de su vida y de mantenerse a derecho. Si no cumple con esas normas, la Fiscalía pedirá su detención. Mientras tanto, los vecinos tiemblan por la determinación judicial que supone, que en el caso de "Larry", no hay razones para que quede tras las rejas porque "no existe riesgo de fuga".