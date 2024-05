Juicio al periodista Emiliano Gatti: "Me aterra ir a la cárcel"

El ex conductor de televisión rompió el silencio en la última audiencia. Está acusado de tenencia y facilitación de la distribución de imágenes de abuso sexual infantil.

El ex conductor de Canal 10, Emiliano Gatti, enfrenta un juicio / Foto Gentileza

El ex conductor de Canal 10 está acusado de 50 hechos de facilitación de imágenes de abuso sexual infantil , agravada por la edad de las víctimas, que serían menores de 13 años , en concurso ideal con tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, agravada por la edad de las víctimas, y en concurso real con tenencia con fines inequívocos de distribución. Puede pasar más de diez años preso.

Tal como se había anticipado, Gatti habló al finalizar las declaraciones de los testigos citados por las partes. Se presentó como una víctima del proceso judicial , pero no brindó detalles para rebatir las pruebas presentadas en su contra durante el juicio. Además, detalló que está bajo tratamiento psiquiátrico y afirmó que toma pastillas para dormir. "La depresión te paraliza" , dijo al Tribunal.

gatti audiencia.jpg

En las cinco jornadas que duró el juicio, uno de los testimonios claves para la fiscalía fue el de Cecilia Chiodi, integrante del Cuerpo de Investigación Forense de CABA y miembro de Internet Crimes Against Children Child Online Protection Systems, la organización que denunció a Gatti.

Chiodi detalló el rastreo del IP de una computadora que sería propiedad de Gatti, revelando cómo el periodista habría descargado 50 videos de imágenes de abuso sexual infantil a través del programa de descarga eMule. La especialista proporcionó información específica sobre métodos y siglas utilizadas por los usuarios para realizar búsqueda de fotos y videos de abuso sexual infantil sin que salen las alarmas de organismos como Crimes Against Children.

También declararon peritos de la Policía y la Justicia a cargo del allanamiento al departamento de Gatti y de realizar pruebas a los equipos informáticos que le secuestraron. Detallaron que encontraron material en la computadora y copias en discos extraíbles. Además, afirmaron que había más archivos en proceso de descarga.

Emiliano Gatti y abogado .jpg El juicio oral y público se desarrolla en Roca.

El testimonio de Emiliano Gatti

Este jueves, en el cierre del juicio, Gatti dijo a los jueces que los investigadores "fueron injustos en el trato" y que "nunca se me consideró inocente". Aseguró que no "se respetó el protocolo" y que fue expuesto ante la opinión pública. Si bien se expresó en forma espontánea -no respondió preguntas- serían las bases de una hipotética apelación de su abogado, Marcelo Hertzriken Velasco quien antes del juicio apuntó a errores procesales.

Gatti dijo a los jueces que "me aterra ir a la cárcel" y aseguró que, ante el rechazo de la sociedad, pensó en suicidarse. "Por tribunales pasan personas que me gritan pedófilo, me desearon la muerte y pensé en quitarme la vida" al menos "dos veces", dijo.

Además, aseguró que se encuentra desempleado y vive "de changas". A veces, "me levanto para almorzar mate, nunca pensé estar así".

El tribunal, presidido por el juez Luciano Garrido e integrado por los vocales Verónica Rodríguez y Emilio Stadler, escuchará este jueves los pedidos de condena y pasará a deliberar para definir si Gatti es condenado en el juicio.