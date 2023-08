Kioscos narco: secuestran droga, armas y más de un millón de pesos

kiosco narco Chos Malal.jpg

De esta forma, de una boca de expendio, se logró desarticular toda una banda que realizaba este tipo de comercio ilegal. "La División Antinarcóticos de Chos Malal logró llevar a la Justicia Federal todas las pruebas y lograron obtener la orden para cinco allanamientos”, señaló el comisario Peralta.

En los procedimientos lograron demorar a cinco personas, tres hombres y dos mujeres. “Se pudo aprender e incomunicar a la totalidad de los investigados ese día y también secuestrar 100 gramos de marihuana, cocaína, la suma aproximada de un millón y medio de pesos en moneda nacional, billetes en moneda extranjera, computadoras, balanzas, una pistola Bersa calibre 9mm con 66 municiones mismo calibre, una pistola Tala calibre 22 con 26 municiones y una camioneta Toyota”, detalló.

No obstante, horas después recuperaron la libertad supeditada a la causa. “Todavía no se resuelve el proceso, si bien están en libertad, no se ha resuelto el proceso, así que quedaron a disposición de la Justicia Federal”, concluyó.