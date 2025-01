La dramática amenaza del ladrón del local del bajo neuquino: "Se me salta la cadena y no queda ninguno"

posteo robo.jpg

Los dos ladrones pasaron por afuera del local, vieron que no había clientes y entraron. Comenzaron a consultar por distintas prendas y precios, pero la vendedora se dio cuenta de algunas actitudes sospechosas y tuvo una rápida reacción: realizó una llamada perdida a Jazmín, quien rápidamente observó las cámaras de seguridad y avisó a la policía.

A la joven la amenazaron, le dijeron que no llame a nadie, todo de forma violenta. La llevaron al baño, donde la dejaron encerradas de pies y manos. Luego sacaron dos bolsas y empezaron meter distintas prendas.

En el video difundido por la propietaria del local se puede observar claramente los rostros de los ladrones. Y en pleno robo le habla a la joven encerrada en el baño.

"Se me salta la cadena a mí y no queda ninguno acá, así que portate bien", le decía mientras estaba agachado en el mostrador.

Luego se levantó y le habló a su cómplice a quien comenzó a apurar para juntar todo lo que iban a robar. "Estás muy atrasado vos loco. Pasame la bolsa, te veo medio lerdo", le dijo y se puso a juntar otras cosas en una de las bolsas de consorcio.

Así, mientras iba juntando todo lo que robaban le seguía hablando a la joven. "Disculpame mi reina eh, perdóname pero yo igual tengo familia, tengo una nena de 11 años yo y al tengo que mantener todos los días, ¿Entendés?".

Tras hacerse público el video, muchos comentarios en las redes sociales afirmaban que se trataba de unos "trapitos" que son conocidos en la zona. Y también se conoció que hubo tres robos en el mismo sector en menos de 24 horas: "En esa misma cuadra hubo tres robos. Primero, a unos abuelos que viene en esa cuadra, le desvalijaron todo; después a la madrugada robaron a un local de la esquina; y luego a mi local en pleno centro, donde está todo abierto", contó Jazmín, dueña del comercio.

Asimismo, la joven agradeció el apoyo recibido.

La "astucia" de la joven permitió atrapar a los ladrones

La joven detalló que la empleada, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, reaccionó y disparó una llamada. "Ella nunca me corta, siempre que me llama es para hablar, pero vi una llamada perdida en el celular y me di cuenta de que algo pasaba. Miré las cámaras de seguridad, me fijé la filmación y vi a los ladrones robando, adentro del local con unas bolsas", relató.

"La amenazaron, le dijeron que no llame a nadie, todo de forma violenta, sacaron dos bolsas y empezaron meter distintas prendas", agregó Jazmín en declaraciones radiales.

La joven contó que los ladrones, al darse cuenta de que la vendedora había llamado a la dueña del local, la llevaron al baño, la ataron de manos y pie. "Lo que ella vivió fue super traumático, muy fuerte. No la lastimaron, solo gritos y amenazas", afirmó.

Fue en esos momentos, que Jazmín dio aviso inmediato a la policía. "Les pedí por favor que vayan, salieron los vecinos, pero nadie se quería acercar porque decían que estaban armados. Pero pudieron atraparlos a tiempo", destacó

Y aseguró que se trata de delincuentes conocidos, al menos uno de ellos se dedica a robar ropa y después las revende. "Uno era de unos 25 años y el otro mucho más grande, de unos 40 años. Uno tenía pedido de captura, pero los dos tenían antecedentes".