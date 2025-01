Violento robo en el bajo neuquino: ataron a una empleada, pero su "astucia" permitió atrapar a los ladrones

"Ayer (miércoles), en menos de 24 horas, en esa misma cuadra hubo tres robos. Primero, a unos abuelos que viene en esa cuadra, le desvalijaron todo; después a la madrugada robaron a un local de la esquina; y luego a mi local en pleno centro, donde está todo abierto", contó Jazmín, dueña del comercio.

En medio de la bronca y la impotencia, decidió publicar un video en las redes sociales, donde se ve a los delincuentes en pleno robo.

Violento robo a local de indumentaria

Cómo fue el robo en el Bajo neuquino

Detalló que la empleada, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, reaccionó y disparó una llamada. "Ella nunca me corta, siempre que me llama es para hablar, pero vi una llamada perdida en el celular y me di cuenta de que algo pasaba. Miré las cámaras de seguridad, me fijé la filmación y vi a los ladrones robando, adentro del local con unas bolsas", relató la dueña.

"La amenazaron, le dijeron que no llame a nadie, todo de forma violenta, sacaron dos bolsas y empezaron meter distintas prendas", agregó Jazmín en declaraciones radiales.

La joven contó que los ladrones, al darse cuenta de que la vendedora había llamado a la dueña del local, la llevaron al baño, la ataron de manos y pie. "Lo que ella vivió fue supertraumático, muy fuerte. No la lastimaron, solo gritos y amenazas", afirmó.

Fue en esos momentos, que Jazmín dio aviso inmediato a la policía. "Les pedí por favor que vayan, salieron los vecinos, pero nadie se quería acercar porque decían que estaban armados. Pero pudieron atraparlos a tiempo", destacó

Y aseguró que se trata de delincuentes conocidos, al menos uno de ellos se dedica a robar ropa y después las revende.

Respecto a los dos delincuentes, indicó que "uno era de unos 25 años y el otro mucho más grande, de unos 40 años. Uno tenía pedido de captura, pero los dos tenían antecedentes".