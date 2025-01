Turistas salteños sufren el robo de su moto en pleno centro de Neuquén y quedaron varados

El viernes por la noche - después de las 23 horas - Luisa y su pareja estaban ultimando todos los preparativos para continuar con su viaje el sábado hacia la cordillera. Pero sufrieron un importante robo y ahora no pueden irse de la ciudad.

Ocurrió en la calle Juan B. Justo al 400, donde viven algunos familiares. "Nos robaron la moto el viernes, ya teníamos que regresar a Salta, no solo habíamos venido a conocer la provincia, sino para visitar a nuestra familia que hace bastante tiempo no veíamos", relató la mujer en diálogo con LMNeuquén.

Y precisó que su marido fue a lavar y preparar la moto para poder seguir viaje el sábado temprano a la mañana. En ese momento entraron a la casa donde estaban alojados para sacar la valija y después de pocos minutos, ya no estaba.

moto robada neuquen.jfif

"Fueron solo 10 minutos, cuando nos asomamos ya no estaba la moto. Nos dimos cuenta en seguida, fue todo ahí. Estábamos en pleno centro de la ciudad, hay cámaras de seguridad en el lugar, así que espero y ruego que la recuperemos", afirmó la turista en declaraciones radiales.

Se trata de una moto Voge 300DS de color negro con franja roja, tiene luces adicionales y una baulera llena de stickers. La patente es A166JQP.

"Nos dimos cuenta a los minutos que pasó, llamamos al 911 e hicimos la denuncia. la policía vino pero no nos mostraron las cámaras. Sabemos que hay comercios cercanos", agregó.

Luisa confirmó, además, que hay una chica que fue testigo del hecho, que justo estaba tomando un café en la esquina. "Ella dice que vio dos chicos y después los vio irse en una moto, pero nunca se imaginó que la habían robado, después que nosotros dimos a conocer lo que había pasado nos contó", dijo.

Asimismo, indicó que la policía les informó que están trabajando en el tema viendo las cámaras de seguridad y en juntar más información. "Fue increíble porque fue en una cuestión en menos de 10 minutos. Lo que nos relató la chica es que no pudieron hacerla andar, la llevaban a pie, trabada con pie. Imagino que las cámaras deberían haber registrado para donde iban", detalló.

Luisa y su esposo tenían planeado estar por estas horas en la ciudad Bariloche y después ya regresar a Salta. "Fue un viaje familiar y trajimos por primera vez a nuestro hijo. Más allá de este trago amargo, es bellísimo Neuquén, es una ciudad en pleno crecimiento con muchas posibilidades, hay mucha calidez, pero también tenemos estas situaciones", reflexionó.

moto salta.jfif

"Estamos viendo la manera de volvernos a nuestra casa, la policía hasta ahora nos dijo que está trabajando en el tema pero no tenemos novedades. Queremos ver si nuestra familia que está acá pueda ayudarnos", dijo.

Por último, solicitó en que en caso de que alguien ve la moto pueden comunicarse al 387501440. "Hemos recibido llamadas de gente que nos decía que la tenía, pero era mentira, genera miedo, decían que tenían la moto y nos pedían plata, pero ya nos hace perder la credibilidad en todos los mensajes, pero no perdemos la esperanza", manifestó, Y aclaró que no es una moto muy común "yo no vi otra igual en la ciudad".