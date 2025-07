La fiscalía pidió dos años de prisión para un violento condenado por lesionar a su ex

La fiscalía pidió dos años de prisión para un hombre que fue condenado por lesionar a una mujer que era su ex pareja. El violento fue llevado a juicio por jurados por dos intentos de femicidio, pero no se consiguió la condena deseada.

El hombre, de apellido Calfuqueo, llegó a juicio por jurado popular acusado por dos intentos de femicidio. En febrero de este año, el jurado lo declaró no culpable por uno de los hechos y responsable de lesiones leves agravadas por el vínculo por el segundo, lo que despertó una gran polémica. No obstante, las decisiones de los jurados populares son solo recurribles bajo ciertos supuestos y no se les puede exigir conocer los fundamentos de su decisión.