Las Lajas: se cansaron del "loco del cinto" y lo acusaron por un robo y dos ataques

La mujer policía se desempeñaba en la Comisaría 27 de Las Lajas y ahora está en su casa con coronavirus.

A los fines de justificar la detención del imputado, la fiscal sostuvo que hubo obstaculización de la investigación. “Era muy probable que el acusado no actuaba solo”, indicó. Además, agregó que a los fines de avanzar con la investigación fue necesaria su detención. Díaz explicó que el acusado tenía en su poder elementos mal habidos que no pudo justificar; “no podemos no detenerlo y no investigar el hecho. Es un delito de acción y tenemos la obligación de intervenir de manera inmediata”, puntualizó