Le pegaron tres tiros desde una moto, pero no quiso hacer la denuncia

Pese a que recibió tres impactos de bala, no quiso realizar la denuncia y pidió que la Fiscalía no investigue el hecho. El violento episodio ocurrió la semana pasada.

Un joven de 25 años fue baleado desde una moto mientras caminaba junto a su hermano en la localidad de Plaza Huincul . Pese a haber recibido tres impactos de bala, no quiso realizar la denuncia policial y pidió que la Fiscalía no investigue el hecho.

Ante esto, el ver que su hermano estaba herido llamó al hospital local para pedir asistencia médica. Al lugar llegó una ambulancia y los profesionales médicos decidieron su inmediato traslado al centro de salud.

guardia emergencia hospital cutral co Pese a la negativa del joven baleado, la Policía realizará una investigación sobre el hecho.

En tanto, desde el hospital dieron aviso a la Policía, dado el tipo de heridas que presentaba. “Al llegar nos refirieron que se trataba de un joven de 25 años que tenía tres heridas de bala, una en cada mano y otra en la zona del abdomen. A pesar de eso, esta persona estaba en todo momento lúcida”, explicó.

Una vez que el personal sanitario los autorizó a ingresar a verlo, los efectivos intentaron entrevistarlo sobre lo ocurrid, pero no quiso brindar mayores características ni datos sobre el episodio. Además, informó que no iba a hacer la denuncia y aseguró que no quería la intervención de la Fiscalía.

No obstante, los policías concurrieron al lugar del hecho y lograron secuestrar varios casquillos y plomos que habían impactado en una casa de la zona. Respecto a la salud del joven baleado se informó que continúa internado y ya está fuera de peligro, pero tiene fractura en el antebrazo izquierdo.