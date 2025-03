Luego de dos nuevas balaceras en Cutral Co, la Policía realizó allanamientos

Se confirmó que los heridos, que fueron dos, se encuentran fuera de peligro. Los allanamientos se realizaron en Cutral Co y Plaza Huincul.

A partir de otras dos nuevas balaceras en Cutral Co , que dejó a vecinos con terror una vez más, la Policía realizó una rápida investigación y ya detuvo a cuatro sospechosos. Se trataría de un conflicto entre bandas. Un hombre y una mujer resultaron heridos, aunque aún no se determinó si participaban del enfrentamiento.

La preocupación de los vecinos los instó a llamar a la Policía, pero como era de esperarse, para cuando llegó un patrullero, las detonaciones mágicamente cesaron. Testigos vieron a los efectivos vigilar la zona unos minutos y luego retirarse. Pero la violencia no terminó allí.

"Cerca de las 23:30 se re cagaron a tiros de nuevo. Ahí le pegaron a la mujer, después vino la ambulancia y se la llevó", contaron testigos citados por el portal La Voz del Neuquén.

La víctima fue trasladada al Hospital Complejidad VI, donde recibió atención.

Tras anoticiarse de su ingreso al centro de salud, la Policía se volvió a hacer presente en la escena y comenzaron a trabajar para identificar a los autores de las agresiones, perimetrando y cortando el tránsito vehicular entre calles Mitre e Independencia y entre San José y Neuquén.

La situación, que se repite varias veces a la semana en distintos barrios, tiene a los vecinos con terror. "Están re locos. Van a matar a alguien. Acá escuchamos tiros y nos tiramos todos de cabeza al piso con los chicos. Es horrible estar así", expresó una de ellas.

La palabra de la Policía

Expidiéndose al respecto, el comisario Pedro Güento informó a la prensa que una de las balaceras se registró la madrugada del martes y la segunda en horas de la noche.

Aunque al acudir en circunstancias del hecho de la madrugada, las detonaciones cesaron, los efectivos alcanzaron a "observar el ingreso de algunos masculinos a diferentes domicilios, por lo que se dio intervención a la Fiscalía y se comenzó a trabajar ya para tratar de conseguir las dirigencias de allanamiento para secuestrar las armas que estaban siendo utilizadas".

En base a ese trabajo, se ordenaron cuatro allanamientos que se realizaron durante las primeras horas de este miércoles.

En total, los heridos fueron dos: en primer lugar, una mujer de unos 40 años que sufrió "dos lesiones de arma de fuego en el sector de la espalda, no reviste en gravedad, se encuentra estable, fuera de peligro. Está internada todavía en el hospital". No se determinó aún si tendría o no relación con el conflicto de bandas.

Cutral Co Comisaria 14 (5).jpg Comisaría 14, Cutral Co. Claudio Espinoza

"Por lo que manifiesta la mujer, escuchó una motocicleta desplazarse por calle Neuquén y siente que se detiene la motocicleta y escucha la detonación del arma de fuego y ahí es donde ella recibe la lesión", relató el policía sobre su testimonio.

En tanto, en horas de esta madrugada se registró un segundo herido: un hombre de unos 20 años con una lesión en la pierna izquierda, quien también se presentó en el Hospital Complejidad VI alegando que resultó herido en calle San José al 1400. "Tampoco reviste gravedad y no aportó mayores datos de lo que había sucedido", indicó Güento.

Respecto de los allanamientos dispuestos como parte de la investigación de las balaceras, el jefe policial confió que en tres de las diligencias se procedió a la demora de cuatro hombres mayores de edad y al secuestro de una pistola calibre 45, un revólver calibre 32 y aproximadamente 80 municiones para ambas armas.

Esas tres diligencias se concretaron en domicilios cercanos al lugar de los hechos, mientras que también se allanó un cuarto en Plaza Huincul.

Ahora se continuará trabajando en el análisis de cámaras de seguridad en el sector y de toma de declaración a vecinos.