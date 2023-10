Manejaba borracho, chocó y murió su amiga: solo lo condenaron por lesiones

Gentileza Cutral Co Al Instante

Un joven que manejaba borracho con un grupo de amigos y chocó, fue condenado esta semana por haber ocasionado lesiones graves a dos de ellos, aunque una de las víctimas falleció. Se lo llevó a juicio por homicidio culposo , pero en un fallo dividido, se consideró que la víctima fatal, Camila Ulloa , no murió producto del accidente.

El accidente ocurrió el 22 de enero de 2022, alrededor de las 6:40 , cuando el imputado conducía un automóvil por la Ruta 22, a la altura del kilómetro 1324, acompañado de otras personas. Lo hacía bajo la influencia de alcohol en sangre y, en esas circunstancias, se constató que invadió el carril contrario a una velocidad no menor a 62 km/h, inició un derrape y, sin control, se subió a una rotonda y chocó contra un poste de alumbrado público.

Es así que se llegó a juicio con el conductor -identificado como Alexis Oses- acusado como autor de las lesiones graves culposas (contra la primer joven) y homicidio culposo (por Ulloa), siendo que la fiscalía sostuvo a raíz de lo dicho por un perito, que las lesiones sufridas producto del accidente también llevaron cual efecto dominó a la muerte de Camila, más allá del tiempo transcurrido desde el hecho.

El juicio se llevó adelante la semana pasada en la sala de audiencias de Cutral Co, con la intervención de las juezas Laura Barbé, Patricia Lupica Cristo y Leticia Lorenzo, quienes tras escuchar toda la prueba, resolvieron el lunes de manera dividida.

Por su parte, Lupica Cristo y Lorenzo avalaron por mayoría la teoría de la defensa, que presentó un perito de parte e insistió en que las lesiones sufridas en el accidente no desencadenaron de manera directa la muerte de Camila y así pidieron la declaración de responsabilidad solo por lesiones graves (contra ambas jóvenes).

La magistrada Barbé fue la única que coincidió con la postura de la fiscalía y el querellante César Omar Pérez, que habían pedido la declaración de responsabilidad por lesiones graves y homicidio culposo.

De esta manera, Oses fue condenado como autor del delito de lesiones graves (dos hechos) agravadas por la conducción antirreglamentaria de un vehículo, con exceso de alcohol en sangre y por el número de víctimas.

Decepción

El fallo fue recibido con gran angustia por la familia de Camila, que esperaba la condena por homicidio. El querellante Pérez ya adelantó que apelarán al fallo ante un Tribunal de Impugnación.

"Vamos a apelar porque la decisión fue un fallo dividido. Hubo dos peritos. Uno que propuso la defensa y el oficial, que fue el doctor Daroni que estableció que la causa de la muerte había sido consecuencia de las lesiones que sufrió en el accidente. Lo que pasa es que como el fallecimiento no se produce inmediatamente, sino a los días de producido el accidente, entiende la defensa que por ahí no había nexo causal entre las lesiones y la muerte. Pero el perito, el doctor Daroni, dijo que sí, entonces, por eso, el fallo fue dividido y la doctora Laura Barbé le dio la razón a la parte acusadora y las doctoras Patricia Lúpica Cristo y Leticia Lorenzo, entendieron lo contrario”, detalló el abogado particular en diálogo con La Voz del Neuquén.

Pérez señaló además que Oses "había tomado durante toda la noche y, es más, una de las personas que estaba en el auto se ofreció a manejar porque lo vio que estaba mal y él, en ningún momento quiso dejar el volante a pesar que sabía lo que había consumido", dijo.

El abogado puntualizó que “Para mí quedó acreditado que la causa de la muerte de Camila fue el accidente y las lesiones que sufrió en el accidente. Así que, tendremos que esperar una apelación. Ahora esperamos el juicio de cesura y después va al Tribunal de Impugnación para que revea el fallo".

Irma, mamá de Camila, señaló por su parte que no recibieron Justicia. "Mi hija estaba bien, era una persona sana y gracias a esta persona la perdí”, expresó, y añadió: “Con este fallo me siento mal, es como que la mataron dos veces. Que lo perdone Dios, porque yo no puedo”.