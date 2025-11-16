Masajista abusó de una paciente y lo confesó: "Pensé que lo estaba haciendo bien"

El profesional manoseó los pechos de la mujer, quien lo denunció. El hombre acordó una probation, con un resarcimiento en dólares. Cumplió las pautas y lo sobreseyeron.

Una mujer denunció a un masajista de Cinco Saltos por manosearle los pechos sin su consentimiento. Dijo que asistió a una sesión a un centro médico donde la atendía un profesional que le realizaba un tratamiento descontracturante . Era una visita de rutina. Relató que se acostó en una camilla boca arriba con el torso cubierto solo con el corpiño y tapada con un toallón, y que el hombre comenzó con los ejercicios de frotamiento y fricción.

Pero mientras le efectuaba la operación el especialista le tocó con sus manos la zona de las clavículas y luego le manoseó ambos pechos , por debajo del corpiño. Después subió hasta el rostro y la tocó los labios de la boca , mientras le decía que lo hacía “ debido a la tensión que tenía”.

La señora quedó paralizada, “en shock, sin poder decir nada” , hasta que pudo reaccionar y le advirtió que no iba a regresar más por lo que había sufrido.

Entonces el masajista le dijo “que lástima porque pensé que lo estaba haciendo bien y que te iba a ver bien porque parece que no te sentís bien”, tras lo que ella se retiró del consultorio.

Los hechos ocurrieron el 14 de abril del año pasado, minutos después del mediodía. La paciente hizo la denuncia y en noviembre siguiente le formularon cargos a LGM -así lo identifican- por el delito de abuso sexual simple. La Fiscalía consideró que el ataque ocurrió bajo un contexto de “violencia de género dado que existió una asimetría de poder” entre el acusado y la víctima, “dado que siendo profesional de la salud aprovechó la circunstancia de vulnerabilidad de la víctima mujer para menoscabar su integridad sexual”.

Le otorgaron una probation

En mayo de este año le otorgaron a LGM la suspensión de juicio a prueba por el término de un año, un beneficio también conocido como probation, en el que debía cumplir con una serie pautas de conducta acordadas. Entre ellas una reparación económica a la víctima consistente en el pago de 1.600 dólares que el sujeto ofreció.

En una audiencia realizada recientemente Rodrigo Martínez, el defensor Oficial que lo asistió al imputado, pidió su sobreseimiento con el argumento de que se había agotado el plazo estipulado y que había obedecido las medidas de comportamiento.

Además del resarcimiento económico, que fue efectivizado en la Fiscalía local el 28 de junio del año pasado, también cumplió la prohibición de acercamiento del domicilio de la mujer, se presentó cada dos meses en el Juzgado de Paz de Cinco Saltos, acató la privación del consumo de bebidas alcoholicas y drogas, mantuvo su domilio y no cometió nuevos delitos, por lo que carecía de antecedentes penales.

Juzgado de Paz Cinco Saltos 7 El masajista acusado por abuso sexual se tuvo que presentar cada dos meses al Juzgado de Paz de Cinco Saltos. Fue una de las pautas establecidas en la probation. Archivo

La fiscal Adjunta Judith Saccomandi adhirió a lo requerido por el defensor, al coincidir en que las reglas de comportamiento habían sido obedecidas.

La jueza Rita Lucía aceptó lo planteado por las partes y dictó el sobreseimiento de LGM. Destacó la falta de confrontación de la Defensa y la Fiscalía, ante lo que los magistrados “debemos sujetarnos a lo peticionado por éstas”. Consideró también el cumplimiento de las pautas de conducta impuestas.

En el fallo, la jueza declaró, como le ordena el Código Penal rionegrino, que “el proceso no afectó el buen nombre y honor gozados con anterioridad” por el masajista.