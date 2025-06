Para una jueza el asesinato de Valeria Lobos no fue femicidio y desestimó el testimonio de 37 testigos

El argumento que utilizó la magistrada es que la figura no estaba incluida en la descripción de los hechos presentados en la acusación y criticó fuertemente la postura del MPF. “No se puede ir a juicio a probar femicidio porque no está acusado de femicidio, porque no se describió en la acusación un femicidio", advirtió.

En este sentido, insistió: "no se puede ir a juicio a probar un patrón de conducta de violencia contra las mujeres con declaraciones de ex parejas del imputado, porque nuestro sistema penal es de acto, no de autor, y se debe juzgar a F.N.M. por lo que le hizo a Lobos, no por lo que le hizo a sus anteriores parejas”.