Pasó dos años sin ver a su hijo por una denuncia falsa de abuso

El padre no pudo ver a su hijo durante casi 2 años. Foto ilustrativa.

La denuncia inicial, radicada en julio de 2022, llevó a que la jueza de Familia suspendiera el contacto entre padre e hijo y remitiera el caso al fuero penal. A pesar de que la fiscalía determinó que no existían pruebas suficientes y decidió no formular cargos, la madre del niño insistió con el proceso como querellante particular, logrando que la causa se extendiera sin justificación.