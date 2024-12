Pidió que le cambien el champán y lo golpearon: pasó en un bar en pleno centro de Neuquén

golpiza bar neuquen Maria Isabel Sánchez

Una empleada de la barra se llevó la botella marca Chandón y apareció en escena el encargado del bar, hermano del dueño. "Tomate este champán caliente o te doy uno de otra marca", le dijo, de acuerdo a la denuncia. Oscar quería un Chandón, de modo que volvió a pedirle que lo cambie por uno frío. Era lo que el joven había pagado.

"Parece que eso le molestó porque vino a la mesa donde estábamos y me dijo 'disfrutalo que cuando lo termines lo arreglamos afuera'. Yo pensé que me hacía un chiste. Para esto, pasó una hora y veinte minutos. Queremos salir del bar, viene el encargado con personal de seguridad y me encara de nuevo", relató.

Con una manopla de acero

Antes de que pudieran salir del local y ganar la calle, escuchó que le dijo "así que te gustan los problemas" e inmediatamente después recibió una trompada en la cara. "Me pegaron con una manopla de acero. Imaginate, todo re premeditado. Tuvieron una hora y veinte para calcular y esperar. Nosotros no teníamos por dónde salir", manifestó Oscar.

Luego del primer golpe, vino otro y otro. Era el encargado del local más tres personas más de seguridad, por lo que recuerda el damnificado. En el ataque, uno rompió un vidrio del comercio, lo que disparó la alarma del comercio. Alertados por lo que ocurría en el bar, el personal de seguridad del local vecina acudió al lugar e intervino para poner fin al ataque.

manopla de acero.jpg Imagen ilustrativa

"Si no fuera por ellos, terminábamos mal. Abrieron la puerta del local para poder ayudarnos", sostuvo Oscar. A su amigo también le pegaron y tiene una fisura en una costilla. Él tiene signos evidentes de haber sufrido alguna lesión en la cara. "Puedo hablar, pero no comer. Tengo media cara paralizada. Estoy esperando ver a un especialista maxilofacial. En el hospital del centro -Castro Rendón- me atendieron por guardia. Me hicieron una resonancia y aparentemente tengo una leve fisura", comentó.

Mientras se encuentra bajo reposo en su casa, confesó que nunca se hubiese imaginado que podría pasarle algo así por pedir que le cambien la botella de champán. "Es justamente lo que le reclamaba al dueño del lugar cuando me pido que cancelara el móvil policial. Él quería que arregláramos económicamente al otro día, pero a mí no me interesa sacar rédito por esto. Yo no quiero que estas cosas pasen más", expresó.

"Es irracional lo que pasó"

Consideró que no tiene "lógica" lo ocurrido. "Es irracional que reclames por un servicio que estás pagando y recibas como respuesta, primero, una amenaza y luego golpes. El tipo estaba sacado, drogado. El dueño, que es el hermano, vino en una oportunidad a calmarlo", agregó. Oscar aseveró también que no hubo una discusión previa. "No tiene lugar semejante violencia", afirmó.

La víctima anticipó que irá a fondo con la denuncia. Ya recibe el asesoramiento de un abogado, quien no descarta la figura penal de una tentativa de homicidio. "Si me daban el golpe en la sien, no la cuento", advirtió.

"Nunca me imaginé que algo así podría pasarme. Soy un buen cliente y jamás he tenido un problema en ningún lado". Oscar Villa, de 34 años.

Por el momento, el damnificado no cuenta con los datos del local. "No tiene la licencia visible como corresponde, así que tenemos que iniciar la demanda con el nombre de fantasía", concluyó.