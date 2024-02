Policías de Neuquén reclaman el pago de los adicionales atrasados

Otro de los policías neuquinos que confió la problemática develó que “en diciembre se logró que el valor de la hora para el sector público pasar de 1.500 pesos, nada, a 3.500. Para los privados se estableció en 4.500 pesos”, detalló.

Actualmente, el principal problema estaría con Educación y la Justicia.

policia neuquen saludo.jpg

En Educación hace dos meses que no libran los pagos “y cuando llamas a la oficina de Adicionales para averiguar qué ha pasado te dicen que no hay novedades. En mi caso tengo servicios de diciembre y enero, unos 700 mil pesos y si le sumo los de febrero es casi un millón de pesos que no sé cuándo me lo van a pagar, pero en un mes más eso casi no va a ser plata teniendo en cuenta la inflación”, resumió el policía preocupado.

En cuanto al Poder Judicial, se estuvo a punto a punto de levantar el servicio, por lo que en diciembre que realizó una renovación del contrato de adicionales, pero hasta ahora solo pagaron ese mes. “Son muchas horas que se trabajan cubriendo estos objetivos y son horas que se les saca al descanso para poder hacer un mango más, pero si lo pagan tarde es plata que ya no vale”, resumió el otro policía.

Ciudad Judicial Poder Judicial (1).jpg Claudio Espinoza

Lo cierto es que la inflación está deglutiendo el poder adquisitivo, generando un estrangulamiento de la economía familiar. Por ahora, aguarda una pronta respuesta de los organismos públicos que adeudan los respectivos pagos.