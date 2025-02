Quedó preso el hombre que le perforó un pulmón a otro de un balazo: así fue detenido

SFP Audiencia florentin Galeano tomas herminio (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la prisión preventiva del acusado, por existir riesgo de fuga y de entorpecimiento, además de riesgo para la víctima y testigos.

En ese sentido, explicó que al momento de cometer el hecho, se encontraba detenido en prisión domiciliaria, por un hecho bajo investigación de la fiscalía de Robos y Hurtos. Agregó que no se presentó a la audiencia en la que iban a formularle cargos y se dispuso su rebeldía y captura. “Demostró que no es su voluntad cumplir con normas ni obligaciones. Estaba en prisión domiciliaria y salió, no sabemos cuántas veces lo hizo”, indicó Sola.

Además, destacó que el hecho ocurrió en un lugar en el que residen familias y que la víctima se encontraba desarmada. En cuanto al otro riesgo, sostuvo que luego de cometer el hecho, el imputado escondió el arma en su casa y que con eso intentó entorpecer la investigación.

La medida fue requerida también para proteger a la víctima y a los vecinos y vecinas, que son los potenciales testigos, y quienes expresaron su temor.

Las representantes del MPF solicitaron la prisión preventiva por el término de 6 meses. Todo lo requerido por la Fiscalía por avalado por el juez de garantías Luciano Hermosilla.

El herido permanece internado

De acuerdo a la teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió ayer a las 0:25 aproximadamente. El imputado se encontró con la víctima, quien circulaba a pie, extrajo un arma de fuego y le efectuó al menos 3 disparos a corta distancia. Producto de las heridas, la víctima fue asistida inmediatamente por personas que circulaban en el lugar, quienes lo trasladaron al hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente. Allí permanece internado.

El imputado no logró consumar el hecho y asesinar a la víctima "por la intervención de terceros", indicó Sola.