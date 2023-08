Ramiro Gutiérrez buscará revertir la condena el 30 de agosto

Se especula que los nuevos integrantes de la defensa particular de Gutiérrez insistirán en que el hecho ocurrido a la salida del predio de La Nonnina fue un presunto accidente y que no hubo dolo en la acción que terminó con la vida de Facundo Castillo. Durante gran parte del proceso que se inició el 19 de diciembre de 2021, la defensa puso el énfasis en el tema de la intención de matar. Más allá de este argumento, el jurado que presidió el debate oral no dudó de la responsabilidad de Gutiérrez y lo declaró culpable no solo del delito de homicidio simple, sino también de cinco tentativas de homicidio.