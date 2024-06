Revelan datos clave sobre el accidente fatal del ciclista en Añelo

En diálogo con LMNeuquén , el comisario inspector Claudio Vinet , director de Seguridad, brindó detalles relevantes para la causa. En principio, dijo que se tomó conocimiento del hecho, pasadas las 21 del martes, cuando una camioneta Toyota Hilux, doble cabina, de uso particular, atropelló a un ciclista, a unos dos kilómetros del casco urbano.

AÑELO- ACCIDENTE- MUERTE- CICLISTA.jpg Gentileza Defensa Civil

En ese marco, advirtió que el ciclista circulaba "sin ninguna medida de seguridad" y agregó: "No tenía luces ni chaleco refractario que lo haga más visible al tránsito, teniendo en cuenta que es un sector de libre circulación y hay mucho movimiento vehicular".

Comentó que la gente del lugar normalmente se moviliza por el sector de banquina que es amplio. No hay una ciclovía. "Si bien es cierto que la zona es oscura, donde ocurrió el siniestro no es parte del casco urbano y no tenemos mayores índices de siniestralidad", sostuvo el comisario inspector. Es más, apuntó que en ese sector "el estado de la ruta es óptimo".

Mateo Pizo 02.jpg

No obstante ello, consideró que "sería muy bueno contar con iluminación justamente porque en ese lugar hay bastante movimiento. Hay muchas viviendas de empresas donde los trabajadores se hospedan y como no hay despensa cerca obliga a que los trabajadores puedan movilizarse hacia el casco urbano a buscar provisiones".

"El ciclista iba zigzagueando"

El personal policial que intervino en el accidente de tránsito pudo contar con el testimonio clave de un testigo presencial. "Manifiesta que el ciclista iba zigzagueando en la ruta", informó Vinet, y más adelante acotó: "Es muy posible que haya estado bajo los efectos del alcohol. En una de sus pertenencias llevaba bebidas alcohólicas. Todo hace presumir eso".

accidente fatal ruta 17 añelo Gentileza

De igual forma, la posibilidad bastante alta de que pudiera estar alcoholizado se confirmará con los estudios patológicos y la autopsia al cuerpo del ciclista fallecido. Fue identificado como Mateo Pizo, un hombre que no es oriundo de Neuquén pero había llegado a Añelo por razones laborales. Trabajaba en el sector de las parcelas. "Estimamos que al momento del hecho había salido a buscar provisiones", concluyó Vinet.

En cuanto al conductor de la camioneta, se supo que iba solo y resultó ileso.

Proyecto nuevo - 2024-06-19T105710.889.jpg

Fuentes policiales confirmaron la identidad del hombre y aclararon: "No era oriundo de la zona. Posiblemente, había llegado de Buenos Aires. Trabajaba en una parcela, para una empresa privada (de transporte)".

Quienes lo conocían, comentaron que, habitualmente, el hombre hacía el mismo recorrido en bicicleta. Algunos vecinos se preguntaron, indignados, "cuántas vidas hacen falta" para que Añelo cuente con una ruta en buen estado y mejore su infraestructura.