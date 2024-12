Ruta 40: una médica de Junín de los Andes murió tras chocar fuertemente contra un camión

accidente fatal ruta 40 (1).jpg

Respecto de la dinámica, Vergara indicó que se determinó que el choque se produjo entre dos protagonistas; la mujer de 60 años a bordo de una camioneta Chery color bordó y el conductor de un camión Scania, de 60 años, empleado de una empresa de paquetería. La víctima fatal viajaba con dirección a Junín de los Andes, regresando justamente a su localidad de origen, mientras que el camionero -quien resultó ileso- lo hacía en dirección opuesta.

No se registró la presencia de un tercer vehículo al momento del hecho, por lo que una maniobra de sobrepaso de parte de alguno de los conductores quedó descartada y aún no se ha determinado el desencadenante del impacto. Además, Vergara indicó que el sector "es de recta y había buena visibilidad, buen clima". Es posible que alguno de los conductores se haya dormido o incluso descompensado en los instantes previos al choque, situaciones comunes en estos casos, pero lo cierto es que no hay certezas aún.

Por esto, los peritos accidentológicos ya trabajan en base a las mediciones y demás datos recolectados en el lugar para establecer qué ocurrió y también se entrevistó al camionero. El hombre dio negativo al test de alcoholemia y portaba toda la documentación obligatoria.

accidente fatal ruta 40 (2).jpg

Quién era la víctima

En esta línea, también se secuestró la camioneta de la víctima y el camión para ser sometidos a pericias. En tanto, se le dio intervención a la fiscalía pero no se ordenó la autopsia de la mujer.

Por último, aunque la Policía aun no confirmó oficialmente la identidad de la víctima, LMNeuquén pudo saber que se trata de Adriana del Valle Atencio, una médica muy reconocida y querida en Junín.

Medios locales informaron que los restos de la profesional de la Salud serían velados durante la jornada de este martes y decenas de vecinos de la localidad cordillerana se volcaron a las redes para expresar su pesar tras la noticia.

accidente fatal ruta 40 (3).jpg

El lunes fue una jornada trágica para Neuquén, dado que en otra ruta neuquina se registró el fallecimiento de dos hombres de El Cholar, que cayeron con su auto por un barranco. Ocurrió sobre la ruta provincial 57.