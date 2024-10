Tremendo choque y vuelco en el oeste neuquino: una pareja terminó contra un poste

vuelco gran neuquen norte

Entre las 6:30 y 7:00 de este miércoles, los vecinos de Gran Neuquén Norte se preparaban para comenzar su rutina laboral y escolar cuando se produjo un gran estruendo producto del choque y vuelco de un auto Sandero Stepway.

Algunos vecinos salieron a la calle 1° de mayo y 22 de febrero y encontraron un poste de luz dañado y al auto volcado sobre su techo. Rápidamente, realizaron el rescate de la pareja que se encontraba atrapada dentro del rodado. Aunque no presentaban heridas de gravedad, llamaron a emergencias por los dolores que manifestaban tener el hombre de 38 años y la mujer de 33. La ambulancia del SIEN recorrió 10 cuadras hasta el Hospital Heller.

El Sub Comisario de Tránsito, Jorge Torres informó a LMNeuquén sobre las circunstancias del siniestro vial: “Cuando arribó el personal de tránsito, la pareja ya había sido trasladada al hospital, al parecer no revestía de gravedad, pero fueron por prevención porque manifestaban mucho dolor”.

Además, Torres agregó que desconocen las razones de la pérdida de control del auto a una cuadra de la Delegación Municipal de Alto Godoy, donde se tramitan las licencias de conducir. Sin embargo, los vecinos les comentaron a los efectivos policiales que cuando fueron a ayudarlos a salir del auto volcado, los ocupantes emanaban aliento etílico.

“Por comentarios en el lugar decían que estaban alcoholizados, pero no pudimos certificarlo ni hacerles el test de alcoholemia porque no tuvimos contacto con ellos, y aún no tenemos el parte médico”, dijo el Sub Comisario de Tránsito y agregó que ante la responsabilidad que les podría caer por el daño al alumbrado público antes del vuelco “queda a criterio de la Cooperativa que tiene el servicio de distribución de energía y alumbrado público y también del municipio local”.