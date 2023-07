Un ladrón en silla de ruedas tiene cansados a los vecinos de Almafuerte

No obstante, todavía no han podido ser localizados, lo que generó mucha indignación entre los damnificados. “A una vecina le entraron a robar y le desvalijaron la casa, de hecho, no quiere volver a su hogar y prefiere estar en otros lugares porque se siente insegura. La verdad que estamos muy cansados y no sabemos que más hacer”, contó una de las víctimas.