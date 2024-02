Un preso de la U21 se declaró en huelga de hambre por falta de agua corriente

"Hay un reclamo porque ya hace dos meses que no tenemos agua continua. Hoy (miércoles) hay visitas, no tenemos agua, se vive cortando el agua. No sé a ver cómo podría ser, a dónde me tendría que dirigir. Llamo a tribunales, no me atienden, no tenemos insumo de limpieza. Nos dan tres litros para veinte personas", explicó.

Además, agregó que "la visita no tiene agua para cuando tiene que pasar el baño" y remarcó que "no tenemos respuesta de tribunales, prácticamente tribunales como que no existe. Ahora no sabemos ni a quién recurrir, pero esto ya es una vergüenza, ya no da para más", insistió.

"Ya es demasiado, ya es el colmo. La visita no puede estar así. Lo que es los miércoles, los sábados, la visita pasa peripecias para poder pasar al baño, para poder sacar agua, para tomar mate. No tenemos ninguna respuesta, estamos absolutamente abandonados. Encima vienen acá a amenazar a los que nos van a sacar, que nos quieren correr, que nos van a trasladar. Pero si nosotros le estamos reclamando nuestros derechos nomás. Solamente tráiganos los insumos de lavandina, detergente. No tenemos trapo de piso, no tenemos un secador, no tenemos un escobillón. No tenemos prácticamente nada, nada de nada", describió.

Finalmente sostuvo que "Ahora quieren que hasta los traigamos todos nosotros. Y eso no es posible. La familia no tiene condiciones de que nosotros podamos comprar esas cosas. Eso le corresponde a ellos como provincia o estado, no sé".

El reclamo de Candia se da en medio de una serie de distintos hechos que responden a un mismo conflicto: la crisis penitenciaria provincial, que LMN viene cubriendo hace años.

Actualmente, a raíz del cierre de los penales que se decretó a fines de 2022 por el colapso ocasionado por el exceso de alojados y el deterioro de las condiciones de detención, se vive una situación muy precaria. Es que el cierre de las unidades generó un colapso en las comisarías, que hasta entonces alojaban procesados en prisión preventiva y contraventores. Hoy, reciben también a condenados, que llegan cada semana de distintas por distintas causas.

Esto, sumado al retraso de los informes criminológicos para dar el visto bueno a aquellos que pueden ser liberados, genera que el tiempo no alcance para compensar el número de internos en los penales para ir ingresando nuevos.

A pesar de las promesas del ejecutivo provincial previo de mejorar las unidades y construir nuevos pabellones, las mejoras y nuevas estructuras edilicias avanzan a paso muy lento, sin poder ser consideradas una solución en el corto plazo.