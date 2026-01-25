Una camioneta se prendió fuego en la ruta 234

El episodio tuvo lugar en el kilómetro 52 de la ruta provincial 234. Por el momento se desconoce el motivo que terminó con la camioneta incendiada.

Este domingo por la mañana se registró un incendio vehicular en la ruta provincial N° 234 , Km 52 en Junín de los Andes . Una Toyota Hilux fue afectada, provocando pérdidas totales del vehículo.

En el lugar intervino Bomberos Voluntarios de la localidad, personal de Manejo del Fuego de Junín y la División de Tránsito de la Policía del Neuquén, ya que el fuego en la zona hizo que las llamas alcancen a una parte de los pastizales linderos . El personal logró extinguir el foco ígneo enfriando la zona y evitando así su propagación.

La camioneta quedó destruida prácticamente en su totalidad y las llamas afectaron también a una embarcación que era trasladada por el propio vehículo.

El tránsito debió intervenirse de manera preventiva, mientras se aseguraban las condiciones de circulación.

No se registraron personas heridas y también se descartó la participación de otro vehículo en el siniestro. Las causas del incendio todavía son materia de investigación.

Incendio de un auto en la Ruta del Petróleo: un Peugeot 206 se prendió fuego y quedó destruido

Un incendio vehicular generó alarma en la Ruta Provincial N°67, conocida como la Ruta del Petróleo, durante la madrugada de este domingo. Un Peugeot 206 que circulaba desde la ciudad de Neuquén hacia Centenario se prendió fuego por completo y terminó con daños totales, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.

El episodio ocurrió pasadas las 2 de la madrugada, a unos cinco kilómetros de la calle Benito Machado, cuando el conductor advirtió que el vehículo comenzaba a incendiarse. Según manifestó el propietario, el fuego se habría originado a partir de una falla eléctrica.

De acuerdo a lo que consignó el portal Centenario Digital, el automovilista logró orillarse a tiempo al costado de la ruta, pero en cuestión de minutos las llamas avanzaron de manera incontrolable y consumieron gran parte del rodado, sin posibilidad de ser sofocadas con medios propios.

Auto incendiado ruta del petroleo Incendio de un vehículo en la Ruta del petróleo. Foto: Centenario Digital.

Personal policial de la Comisaría Quinta que se encontraba de recorrida en la zona tomó intervención inmediata y dio aviso a los Bomberos, que acudieron al lugar con una dotación a cargo del móvil 19. Al arribar, se encontraron con el automóvil envuelto completamente en llamas, con afectación total de la carrocería.

Los bomberos realizaron tareas de extinción y enfriamiento, que lograron controlar el foco ígneo y evitar que el incendio se propagara hacia la banquina o la vegetación lindera, en una traza clave para el tránsito diario y la actividad petrolera del área metropolitana.

De película

Si bien el siniestro no provocó interrupciones prolongadas del tránsito, la escena generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por el sector en ese horario. El vehículo quedó totalmente destruido.

El hecho no es nuevo en época de verano en los vehículos y vuelve a poner el foco en el mantenimiento preventivo, especialmente del sistema eléctrico de los vehículos, y en la necesidad de extremar precauciones al circular por rutas de alto tránsito. Sobre todo durante la noche y la madrugada, cuando este tipo de situaciones puede derivar en riesgos mayores.