Además de la comida, el personal también recibe el cariño de los hijos de Marcela, sobre todo de Ángeles, quien dedica tiempo y esfuerzo en crear dibujos para ellos, reconociendo su labor para con la comunidad.

Por todos estos gestos de amor y solidaridad, un grupo de uniformados sorprendió con una torta y golosinas a la nena, quien festejó su séptimo cumpleaños el domingo (31/05) por la tarde, en su casa del barrio Rincón Lindo.

"Este año fue muy diferente para ella porque no pudo abrazar o estar con sus abuelos. Por eso, cuando llegaron los móviles tocando las sirenas se puso contenta. Ellos habían pasado por casa más temprano para preguntarme si le podían hacer unos regalos, y yo les dije que sí. Luego le dieron la sorpresa, fue muy lindo", detalló Marcela, emocionada.

En cuanto a los regalos, explicó que la torta de cumpleaños la hizo una agente de la policía que también se dedica a la pastelería y que, como si fuera poco, le entregaron un carrusel hecho de cartón con múltiples golosinas en su interior. "Estaba todo hermoso. También nos mostraron una foto en la que se ve todos los dibujos que Ángeles les hizo colgados en una pared de la comisaría", agregó.

Una red de cariño y solidaridad

Marcela contó que desde que inició la cuarentena obligatoria le entrega viandas con comida casera a los efectivos policiales, no sólo para agradecerles, sino también para aportar una pizca de cariño en tiempos difíciles.

"Siempre hago un poco más de todo para que se lleven; pizzas, tacos, empanadas. El día que decidí comenzar a hacer esto llamé a la comisaría y ellos vinieron, estaban muy contentos. Ahora que hace más frío, viene bien algo calentito. Me gustaría poder hacerlo también para el personal del hospital, pero como no se puede salir de noche, no tenemos la posibilidad", detalló.

No obstante, esta no es la primera vez que los policías de la Unidad Cuarta le muestran a la familia su agradecimiento por la compañía y el apoyo, ya que a un mes de la cuarentena, un sargento que está por retirarse les regaló un reloj hecho de manera artesanal con madera y el logo de la Policía de Río Negro.

"Siempre nos agradecen y es algo muy lindo. Me gustaría que esto sirva para que otros se animen a tener un gesto solidario, sobre todo en estos momentos", concluyó.

