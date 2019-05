Poner a punto el calefactor aumentó 50% en un año

De acuerdo con la lista de precios que publica la Asociación de Instaladores de Gas de Neuquén, el mantenimiento y limpieza de un calefactor tiene un costo de 1500 pesos, a lo que hay que sumarle el costo de los materiales adicionales que pueda implicar el arreglo de los equipos.

“El principal problema es que se acumula polvillo y pelusa en los quemadores”, señaló el gasista Omar Benavídez. Al mismo tiempo aclaró que para llevar adelante la operación es necesario retirar el calefactor y hacer una limpieza minuciosa de sus partes, antes de volver a instalarlo en el hogar.

Sin embargo, hay otros casos en los que los equipos presentan fallas más graves que exigen que el propietario invierta no solo en la reparación, sino en la compra de otros repuestos, como la termocupla, que cuesta unos 200 pesos, el vidrio o el encendido piezoeléctrico, también conocido como magic click, cuyo costo también ronda los 200 pesos.

P04-F1-calefactor-encendido.jpg

Ricardo Ancan, gasista con décadas de experiencia, detalló que ya recibió los primeros pedidos de mantenimiento y aclaró que es fundamental evitar los riesgos que conlleva encender los equipos sin una supervisión previa.

“El precio es de 1500 pesos, pero cuesta menos si se arreglan más de dos calefactores en la misma casa”, detalló el experimentado gasista a este medio.

Los gasistas aseguraron que los pedidos se retrasaron este año, por lo que esperan que los primeros días fríos motiven más solicitudes. A su vez, agregaron que la pérdida de poder adquisitivo motivó a mucha gente a encender los equipos sin revisar.

“Hasta ahora solo me llamó un cliente que trató de limpiarlo él y no pudo; pero hay muchos que prefieren hacer el trabajo ellos o encenderlos como están, con la revisión del año pasado”, sostuvo el gasista y aclaró que lo óptimo es hacer el acondicionamiento dos veces al año para evitar inconvenientes.

Las recomendaciones de un médico

Ventilar los ambientes

El médico Miguel Ritacca, del Heller, dijo que este año se atendió a ocho pacientes intoxicados con monóxido. Recomendó mantener siempre una buena ventilación de los ambientes y no tener las habitaciones completamente cerradas. De ese modo, se puede evitar que se concentre monóxido en el ambiente si hay calefactores que funcionan mal.

La hornalla es peligrosa

Recordó que no es recomendable utilizar las hornallas de la cocina para calefacción, ya que estas no tienen buena combustión. Al mismo tiempo, insistió en la importancia de contratar a un gasista matriculado una vez al año para hacer una limpieza general de los calefactores y repararlos en caso de que no funcionen de manera adecuada.

calefactores

Un calefactor cuesta hasta $11 mil y un split con calor llega a los $40 mil

Aunque la mayoría de los vecinos opta por hacer un acondicionamiento de los equipos que ya poseen, hay otros que aprovechan los días de frío para adquirir nuevos calefactores o sumar uno más que mejore la climatización de la casa.

LEÉ MÁS

El aumento al gas llegará a los usuarios en tres cuotas

Tarifazos: El viernes sube la luz un 14%, y las empresas de gas quieren otro 35%