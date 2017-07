Por ahora, la suba del dólar no se traslada a los precios

Así lo informaron algunos refentes de las principales casas de cambio, además de una recorrida que hizo este diario en la zona bancaria.

Más allá del movimiento financiero, la trepada de la divisa estadounidense no asusta a los sectores comerciales ni a los supermercadistas, que aseguraron que no habrá mayores aumentos debido a la escalada de la moneda.

“Seguramente algunos comercios que importan productos van a tener algún aumento. Pero no en el resto de las cosas que son estacionales”. Carlos Pinto Presidente de Acipan

Ayer, los clientes ingresaban de forma continua a la casa de cambio Olano, ubicada en calle Irigoyen de la zona bancaria de la ciudad. También lo hacían de la misma manera en Pullman, en la calle Alcorta. Es que a pesar de la afluencia de compradores, no se produjeron filas en la puerta como pasó en otras oportunidades.

“Yo creo que va a seguir subiendo, así que conviene comprar ahora”, expresó uno de los clientes de una de las casas tras salir de la zona de cajas.

Si bien el flujo de compradores era sostenido, la mayoría expresó que acudieron al lugar sólo para comprar una moneda extranjera para utilizar en un futuro viaje.

“Tengo un viaje programado al exterior y necesito reales para manejarme los primeros días”, detalló una mujer, quien aclaró que no había encontrado esa moneda en la casa de cambio.

“La inflación es un veneno, si se corta, todos los demás valores se acomodan solos. La suba del dólar no cambia en nada”. Eduardo Del Prete Gerente de La Anónima

La misma situación vivió otro cliente que visitará Brasil en los próximos días y aseguró que fue a comprar la moneda más allá de las fluctuaciones en el precio.

“Yo no compro para guardar, compro dólares porque voy a hacer compras a Chile y conviene más que llevar pesos chilenos”, indicó otro de los clientes.

Desde Acipan se mostraron muy cautelosos a la hora de opinar sobre si la suba va a impactar o no en los precios de los productos. “Es una opinión personal, pero todo este tiempo que aumentaron los salarios, las tarifas y los costos, la verdad es que el dólar no se movió. Salvo en casos particulares, no cremos que se traslade a los productos”, dijo Carlos Pinto, presidente de la cámara comercial.

En tanto, Eduardo Del Prete, gerente regional del supermercado La Anónima, desvinculó la suba con futuros aumentos de precios en productos de las góndolas.