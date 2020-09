Uno de los efectos más insólitos de la pandemia es que disparó la venta de piscinas en pleno julio, cuando en Neuquén sufríamos temperaturas bajo cero. Los vendedores del rubro coinciden en que el furor por las piletas tiene una explicación y se relaciona con el convencimiento, cada vez más firme en la población, de que este año no podrán vacacionar en ninguna playa.

"Hace dos meses que tenemos una demanda anormal y es el efecto pandemia, porque en invierno siempre se vende algo, pero antes eran dos piscinas por semana y ahora son como 20", comentó Juan Carlos Núñez, de Novoplast.

Contó que la gente que se acerca "te dice que no van a poder ir de vacaciones a ningún lado y por eso compran una pileta como pueden y lo que más te piden es que la dejes instalada, así ya está lista para usar".

Recalcó que ellos tienen piscinas de fabricación local, adaptadas al suelo neuquino, pero en el mercado hay de todo, "porque las traen de Mendoza, Córdoba y hasta de Brasil". Lo que se vende más es la fibra de vidrio, que viene prefabricada y es más barata que el hormigón.

ON - Piletas (4).jpg Por la pandemia, las piletas en el patio cotizan al alza Omar Novoa

En julio

Fernando Matta, de Igui Neuquén, comentó que la venta fuerte "arrancó en julio y se notó enseguida porque es más que en un año normal; por lo menos un 30 por ciento arriba de la media".

Señaló que, aunque hay poco dinero en el bolsillo, "los clientes no están diferenciando por precio sino por el diseño que les gusta y les viene bien, porque es algo que no se compra todos los días". Coincidió con su colega en que "el argumento unánime que te dan todos son las vacaciones, que están convencidos de que no van a poder irse a ningún lado".

Sobre los precios, aclaró que tuvieron un incremento acorde a la inflación, "porque además toda la materia prima es importada; la fibra, la resina y la pintura están dolarizadas, aunque la fabricación sea nacional".

Para el propietario de Intermar, Silvino López, el incremento en las ventas "rondó un 70 a 80 por ciento y arrancó fuerte hace como dos meses".

Indicó que quienes compran "son clientes que no van a salir de vacaciones pero tampoco ir al río y quieren prepararse para pasar el verano en casa".

Añadió que ellos venden y reparan piscinas "y se incrementaron muchísimo ambas cosas, porque también está el que la tenía abandonada y ahora la quiere dejar a punto".

ON - Piscinas (1).jpg Por la pandemia, las piletas en el patio cotizan al alza Omar Novoa

-> Los precios van de los 250 mil al millón de pesos

Las piscinas empotradas en el suelo no son baratas. En Neuquén, los precios no bajan de 250 mil pesos y pueden llegar al millón. En comparación con el año pasado, aumentaron alrededor de un 50 por ciento.

En el caso de las piletas de fibra de vidrio, el valor varía según la calidad y espesor del material, además del tamaño y los detalles de diseño que incluye la estructura. Al precio por la piscina en sí, hay que sumar el equipamiento adicional, filtros e instalación.

A mediados de 2019, se conseguía una piscina mediana totalmente equipada de 6 metros de largo, por 2,7 de ancho y 1,2 de profundidad, por un valor que iba de los 140 a los 190 mil pesos. Una variedad con un poco más de capacidad superaba los 220 mil.

Hoy, la misma pileta de fibra de vidrio de 6 metros no baja de 250 mil pesos y un modelo un poco más amplio, de 7,5 de largo por 3,5 de ancho, supera los 350 mil y puede alcanzar incluso los 600 mil.

Las variedades más caras tienen hasta 8 metros de longitud, con diseños ondulados que incluyen escalinatas y pequeños recovecos para hidromasaje.

El precio que oscila los 900 mil pesos, es con instalación y equipamiento incluido.

Además de los costos iniciales para adquirir la piscina, hay que considerar el mantenimiento, sobre todo en invierno, cuando pasa varios meses sin uso.

También se venden aparte como accesorios opcionales las cascadas, escalerillas, pasamanos, aspiradoras, luces y baldosas antideslizantes y atérmicas.

Como sea, y dependiendo del bolsillo, muchos neuquinos este año apuestan a un verano con pileta adentro.

ON - Piletas (10).jpg Por la pandemia, las piletas en el patio cotizan al alza Omar Novoa

-> Cómo evitar comprar un buzón

Ojo con las estafas

Ante el furor que provocó la pandemia, aparecieron varios estafadores que ofrecen artículos que no están disponibles para la venta o bien muestran un modelo en la foto muy distinto al real. El consejo es ir al local.

Contado, tarjeta y préstamo

Como hay un público nuevo que salió a comprar piscinas, se amplió el abanico de opciones a la hora de pagar. Además de contado y cuotas con tarjeta, se sumó la opción del préstamo personal.