La Chiqui le preguntó si se volvería a presentar como candidato en Santa Fe, y el humorista sostuvo que no cree por el daño que generan las críticas, especialmente en las redes sociales.

“Le di seis años a la política. Y ahora doy un paso al costado y vuelvo a actuar porque perdí plata. En estos seis años me caí económicamente y también en lo anímico. Necesito volver a estar bien”, señaló.

“Las críticas afectan porque tus pibas te hablan llorando ‘papá, mirá lo que dicen’. Y encima quedás como un corrupto como cualquiera de los otros, porque parece que te metés en política y sos ladrón. Y nada que ver”, manifestó.

Palazo: Dalia Gutmann le dijo a Del Sel que los políticos tienen que tener vocación, y no “ir y venir”.

Panamá, un escape

Del Sel dijo que no recurrió a un tratamiento psicológico porque tiene afectos que lo contuvieron. Sin embargo, reveló que durante la campaña, visitaba pueblos y terminaba llorando. “Era como que mi cuerpo iba a explotar de la bronca, de emocionarte porque ves también las necesidades”, declaró.

“Llega un momento en que lo único que pensás es en política y en problemas”, agregó, y valoró su paso por Panamá, donde no sufrió la exposición permanente. “Allá volví a ser yo porque nadie me miraba feo, nadie me agredía”, destacó.