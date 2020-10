Por los escraches, Martín Cirio tomó una drástica decisión

Martín Cirio está viviendo horas muy oscuras, “#MartínCirioPedófilo” y “#MurióLaFaraona” fueron los dos hashtags que se instalaron en los últimos días a modo de rechazo hacia el influencer.

El descargo de Martín Cirio "la Faraona" después de ser acusado de Pedófilo

Para echar luz sobre el tema, La Faraona decidió hacer un descargo con un vivo de Instagram, en donde se defendió y apuntó contra la red social del pajarito: "Un chiste no me convierte en pedófilo, me convierte en un pelot..., en un insensible, en un montón de cosas que me hicieron escribir eso pensando que era gracioso. También en un contexto de Twitter, que siempre fue la cloaca de internet. Siempre se premia al más picante, al más ácido, al más políticamente incorrecto. Eso fue siempre así, pero peor era antes".

2.PNG El influencer Martín Cirio decidió, por estas horas y medio de las denuncias y escraches, cerrar su cuenta de Twitter.

Lo cierto es que tras hacer su descargo, que también recibió cientos de críticas por hablar de su sentido del humor, echarle la culpa a los cambios de la sociedad y no hacerse cargo, Martín Cirio no publicó ningún contenido más en sus redes sociales y tomó la determinante decisión de cerrar su cuenta de Twitter. La misma que le había generado problemas y denuncias luego del escrache que comenzó el Dipy, cuando el youtuber lo acusó por la letra de una antigua canción que hablaba de tener sexo con una chica de 15 años y el cantante de cumbia le contestó recordando aquellos viejos tuis de Cirio.